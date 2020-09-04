日本恐怖女鄰居「佯裝有事相求」　十字弓射穿70歲老里長右臂

▲日本一名無業女性竟拿出預藏的十字弓攻擊無辜的老里長。（圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本長野線長野市一名28歲的無業女性，8月31日藉故將70多歲的民生委員叫到家中後（類似台灣的里長，但為無給職），便拿出預藏的十字弓攻擊對方，當場射穿該名老翁的右臂，目前嫌犯已經遭警方以殺人未遂罪嫌逮捕。據被害人妻子表示，先生早在7月就曾經被該名女子用小型的弓箭射中背部，怎知這次竟還變本加厲。

根據《長野放送》報導，28歲的嫌犯水澤夏美8月31日假借有要事討論的名義，要求身為該鄰里民生委員的被害男性到家中。沒想到當被害人走進水澤家中後，她當場拿出十字弓近距離瞄準被害人，射穿其右臂。經通報後，水澤夏美當場遭到警方逮捕，並於3日遭移送檢方。

根據當地居民表示，水澤夏美是在2019年5月左右搬到該地區。據被害人妻子表示，該名女子早在7月就曾經攻擊過被害者，當時水澤夏美同樣假借有事要詢問的名義，將身為民生委員的被害人叫到家中。

據了解，等到被害人上門後，她突然指著一旁的箱子說，「有一個奇怪的包裹寄到我這裡，很困擾。」隨後便打開箱子，掏出一把小型弓箭，瞄準被害男性背部發射。被害人妻子表示，當時因為傷勢輕微，因此才沒有向警方報案，並表示，自己的丈夫絕對不是會跟人起爭執的那種人。

警方目前尚未公開嫌犯是否坦承犯行，但2日已經派員搜索事發地點，並詳細調查事發過程、動機以及凶器的入手管道。

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