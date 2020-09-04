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早植稻葉稻熱病及紋枯病現蹤　雲林縣府呼籲水稻農友即時防治

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▲水稻紋枯病主要自水稻基部葉鞘感染，並向上蔓延，初期於葉鞘可見灰綠色水浸狀橢圓形病斑，而後擴大癒合為邊緣褐色，中間灰白色如虎斑狀病徵。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

▲水稻紋枯病主要自水稻基部葉鞘感染，並向上蔓延，初期於葉鞘可見灰綠色水浸狀橢圓形病斑，而後擴大癒合為邊緣褐色，中間灰白色如虎斑狀病徵。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

台南農業改良場指出，田間較早種植水稻之農田已發現葉稻熱病及紋枯病之病徵，紋枯病主要自水稻基部葉鞘感染，並向上蔓延，若稻穗被害則局部呈汙綠色，嚴重則腐朽枯死。籲請稻作農友留意並即時防治。

雲林縣動植物防疫所指出，近期常有午後陣雨，田間濕度高，利於水稻病害發展，以葉稻熱病為例，危害初期於葉面形成暗綠色小斑點，環境適合則擴大呈紡錘型，外圍黃色，中間灰褐色之病斑，若過度施用氮肥，密植且通風不良的稻田更容易受害，因此請農友施肥適當，發現病徵，應立即施藥防治。

雲林縣動植物防疫所指出說明，紋枯病主要自水稻基部葉鞘感染，並向上蔓延，初期於葉鞘可見灰綠色水浸狀橢圓形病斑，而後擴大癒合為邊緣褐色，中間灰白色如虎斑狀病徵，環境適宜，病斑上或附近稻表面上的菌絲會形成菌核。若稻穗被害則局部呈汙綠色，嚴重則腐朽枯死。

 葉稻熱病防治藥劑可使用 75％三賽唑可濕性粉劑 3000 倍、48％丙基喜樂松乳劑 1000 倍、6％撲殺熱粒劑每公頃 30 公斤等。紋枯病防治藥劑可使用24.9%待克利水懸劑 3000 倍、20％褔多寧水懸劑 2000 倍、10％菲克利乳劑 1500 倍等，並輪用不同作用機制之藥劑。

詳細資訊請參考台南改良場公布之推薦用藥https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382。若有相關疑問請與雲林縣動植物防疫所聯繫，連絡電話05-5523307。

▲水稻紋枯病主要自水稻基部葉鞘感染，並向上蔓延，初期於葉鞘可見灰綠色水浸狀橢圓形病斑，而後擴大癒合為邊緣褐色，中間灰白色如虎斑狀病徵。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）

▲水稻紋枯病病斑上或附近稻表面上的菌絲會形成菌核。若稻穗被害則局部呈汙綠色，嚴重則腐朽枯死。（圖／雲林縣動植物防疫所提供）


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