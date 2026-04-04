　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗一夜暴雨！街道成河泥水狂湧　民眾：晚2分鐘就逃不出來

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

記者葉品辰／苗栗報導

清明連假第2天，苗栗地區今(4)日清晨遭鋒面挾帶強降雨襲擊，雨勢猛烈宛如颱風來襲，多處地區傳出淹水與泥流災情，街道幾乎成河，民眾生活大受影響。中央氣象署也針對苗栗發布豪雨甚至大豪雨特報，提醒民眾提高警覺。

從清晨開始，苗栗山區與市區陸續傳出災情，南庄鄉道路被滾滾黃泥水覆蓋，水流夾帶泥沙不斷沖刷而下，宛如土石流般湧入路面，車輛幾乎難以通行；部分低窪地區則出現積水情況，水位迅速上升，甚至淹到小腿高度，沿街商家與住家門口都被泥水包圍，景象怵目驚心。

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

▲獅潭仙山往新店老街路段大樹橫躺路中。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

不只道路變成泥河，排水溝與圳溝水位也暴漲，水勢逼近溢堤邊緣，讓居民緊張不已，短時間內雨量驚人，即使短暫退水，很快又被新一波強降雨淹沒，根本來不及應對。

由於山區地形影響，雨水夾帶泥沙傾瀉而下，造成多處道路泥濘難行，部分路段甚至完全被黃泥覆蓋，猶如溪流改道。氣象局提醒，強降雨仍可能持續，呼籲民眾避免前往山區及低窪地帶，以確保安全。有民眾開車經過橋樑，見到溪水險些溢堤，驚呼：「我的媽呀，簡直像逃難。」還說再晚2分鐘就逃不出來了！

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

▲自治路往建功地下道嚴重淹水，民眾只能涉水而行。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

心理離職是什麼？5大徵兆曝光　中了代表你真的累了

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

Hyundai「美製越野休旅車」概念亮相！硬派鋼鐵外型預告皮卡版

喬任梁早逝…7旬父母被催「拚試管再生一個」！　慟拒絕：遺產全給侄女

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

罕見！透天「掛起10個凸面鏡」　命理師示警1狀況：恐產生嫌隙

村上宗隆8戰4轟震撼美職！　敵隊轉播也認證「真的很具威脅」

房好幾間！不少老一代「存款3、4千萬」卻過超省　一票爆有感

楊丞琳新加坡開唱「2年放鳥2次」！演出前8天舞台出包急取消　粉怒洗版

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

竹北吊車大王南投講座　現場爆滿夾道歡迎

更多熱門

相關新聞

積水嚴重火車停駛受困後龍　旅客狼狽下車

積水嚴重火車停駛受困後龍　旅客狼狽下車

苗栗地區今(4)日受鋒面強降雨影響，多處傳出嚴重淹水災情，連帶衝擊交通運輸。台鐵列車行經後龍站時，因積水影響行車安全被迫停駛，車上旅客一度受困，最後只能轉搭接駁車或自行轉乘其他交通工具前往目的地。

苗9線驚悚落石！轎車路過遭砸扁　駕駛命大赤腳逃

苗9線驚悚落石！轎車路過遭砸扁　駕駛命大赤腳逃

台鐵苗栗路段「路基流失」搶通　下午3時起列車恢復行駛

台鐵苗栗路段「路基流失」搶通　下午3時起列車恢復行駛

即／鋒面雨彈釀災！　苗栗泰安鄉下午起停班停課

即／鋒面雨彈釀災！　苗栗泰安鄉下午起停班停課

豪雨狂炸！卓榮泰指示掌握災情　再喊話立院：速審總預算

豪雨狂炸！卓榮泰指示掌握災情　再喊話立院：速審總預算

關鍵字：

苗栗豪雨淹水災情

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面