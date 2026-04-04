苗栗一夜暴雨！街道成河泥水狂湧　民眾：晚2分鐘就逃不出來

▲苗栗受到鋒面挾帶強降雨，多處發生淹水災情。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

記者葉品辰／苗栗報導

清明連假第2天，苗栗地區今(4)日清晨遭鋒面挾帶強降雨襲擊，雨勢猛烈宛如颱風來襲，多處地區傳出淹水與泥流災情，街道幾乎成河，民眾生活大受影響。中央氣象署也針對苗栗發布豪雨甚至大豪雨特報，提醒民眾提高警覺。

從清晨開始，苗栗山區與市區陸續傳出災情，南庄鄉道路被滾滾黃泥水覆蓋，水流夾帶泥沙不斷沖刷而下，宛如土石流般湧入路面，車輛幾乎難以通行；部分低窪地區則出現積水情況，水位迅速上升，甚至淹到小腿高度，沿街商家與住家門口都被泥水包圍，景象怵目驚心。

▲獅潭仙山往新店老街路段大樹橫躺路中。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）

不只道路變成泥河，排水溝與圳溝水位也暴漲，水勢逼近溢堤邊緣，讓居民緊張不已，短時間內雨量驚人，即使短暫退水，很快又被新一波強降雨淹沒，根本來不及應對。

由於山區地形影響，雨水夾帶泥沙傾瀉而下，造成多處道路泥濘難行，部分路段甚至完全被黃泥覆蓋，猶如溪流改道。氣象局提醒，強降雨仍可能持續，呼籲民眾避免前往山區及低窪地帶，以確保安全。有民眾開車經過橋樑，見到溪水險些溢堤，驚呼：「我的媽呀，簡直像逃難。」還說再晚2分鐘就逃不出來了！

▲自治路往建功地下道嚴重淹水，民眾只能涉水而行。（圖／翻攝自Facebook社團／苗栗大小事）