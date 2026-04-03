新北大都會公園3公頃花海盛開　漫步春日童話世界

▲新北大都會公園夢幻花海盛開，3公頃花景迎春吸睛。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春夏交替的美好時節到來，新北河濱公園再度化身繽紛花園！新北市政府高灘處今年在大都會公園幸福水漾園區精心打造「春日漫步夢幻花園」主題約3公頃花海，目前花朵已陸續綻放。花期大約在4月上旬至5月中旬，預估最佳賞期為4月上旬至5月上旬，正是適合全家大小一起散步賞花、拍照打卡、享受春日暖陽的好時機，高灘處特別歡迎市民朋友趁著花期到訪，共度愉快時光。

高灘處長黃裕斌表示，今年花海除了大家熟悉喜愛的百日草、波斯菊及向日葵外，還特別新增萬壽菊、天人菊、油菜花與金盞草等多樣花種，讓整體色彩更加豐富繽紛。走進花海，彷彿進入一座充滿色彩的童話花園，不僅孩子能自在奔跑探索，大人也能在花香與春風中放鬆心情，是假日親子同遊與好友相約的絕佳去處。

今年花海中活力十足的百日草及大波斯菊依然是亮眼主角，搭配巴掌大的向日葵、超級亮眼的金盞花，以及新增花種點綴其間，整片花海更顯生動迷人。當民眾漫步其中，除了能看到蜜蜂在花間採蜜外，還常常能發現許多蝴蝶在花海上空翩翩飛舞，隨著微風輕輕盤旋停留，為整片花田增添靈動與生命力。花朵、蝴蝶與暖陽交織出的畫面，讓人彷彿置身春日童話世界，療癒又難忘。

高灘處誠摯邀請市民朋友把握花期，帶著家人與好友來趟輕鬆的賞花小旅行；賞花之餘，也可以順道前往熊猴森樂園盡情遊玩放電，或騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河河畔景色，享受悠閒愜意的河濱時光。另提醒民眾賞花時請勿觸碰或採摘花朵，共同珍惜這片美麗花海，讓更多人都能共享春日的幸福與浪漫。

【交通資訊】

（一）自行開車或騎車：

1、新莊方向-自新莊堤外道往重新橋方向進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。

2、三重方向-自水漾路一段經14號越堤道進入河濱公園，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。

3、蘆洲五股方向-疏洪西路，經由15號越堤道進入，進入幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘可達。

（二）大眾運輸：搭乘機捷A2三重站下車可至新北大都會公園熊猴森樂園，往幸福水漾停車場或重新大橋下停車場一方向，步行10分鐘可達。