8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

▲椬梧滯洪池8米高巨型天鵝裝置，成為活動焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

兒童節連假熱鬧開場，雲林縣政府精心策劃的「雲林天鵝湖嘉年華」今（3）日在椬梧滯洪池盛大揭幕。湖面上矗立高達8公尺的巨型天鵝地景藝術，倒映水色天光，成為全場最吸睛焦點，搭配豐富的親子活動與市集體驗，吸引大批遊客湧入，湖畔人潮絡繹不絕。

縣長張麗善表示，從高雄市的黃色小鴨到花蓮縣的紅面鴨，各地以大型裝置藝術成功帶動觀光熱潮，雲林則以優雅天鵝落腳有「小日月潭」之稱的椬梧滯洪池，期盼打造專屬地方特色的觀光亮點。「天鵝湖嘉年華」不僅是兒童節活動，更串聯農業、觀光與生態資源，展現雲林多元魅力。

▲椬梧滯洪池8米高巨型天鵝裝置，成為活動焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

開幕現場洋溢藝術氣息，以經典芭蕾舞《天鵝湖》揭開序幕，舞者在湖畔草地翩然起舞，與自然景致相互輝映，營造夢幻氛圍。緊接著口湖鄉立幼兒園孩童換上可愛芭蕾造型登場，搭配「模特鵝」快閃互動，童趣十足，現場掌聲與笑聲不斷，成為開幕亮點之一。

午後活動轉為輕鬆活潑，親子最愛的「天鵝創意健走」登場，民眾裝扮成小天鵝漫步湖畔步道，畫面溫馨逗趣；現場同時設置氣墊遊具、DIY手作與互動遊戲區，孩子們奔跑嬉戲，家長則在一旁陪伴拍照，交織出熱鬧又溫暖的假期景象。

縣府農業處長魏勝德指出，本次活動結合在地農畜與漁產資源，推出每日限量1500份的100元「鵝樂券」及1000份鵝肉料理試吃，現場大排長龍；另設置湖畔咖啡專區，引進雲林在地精品咖啡，讓遊客在欣賞藝術裝置之餘，也能品味濃郁咖啡香與地方美食。

張麗善進一步指出，口湖鄉擁有完善環湖步道與豐富水產資源，包括鵝肉、烏魚子、文蛤、鰻魚及蝦類等，其中鵝肉產量更占全國4成以上。隨著台61線西濱快速公路交通便利，盼帶動雲林海線觀光與產業發展，提升地方經濟動能。

活動期間自4月3日至4月12日，除舞台音樂、魔術秀、泡泡秀等節目外，亦規劃生態導覽與天鵝船體驗，讓民眾深入認識濕地環境；4月4日兒童節當天更邀請藝響臺灣劇團演出「悟空大鬧恐龍馬戲團」，為活動再掀高潮。縣府也安排接駁服務串聯高鐵雲林站與周邊據點，方便遊客輕鬆前往。

▲芭蕾舞者於湖畔演出《天鵝湖》，畫面夢幻優雅。（圖／記者游瓊華翻攝）