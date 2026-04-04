幕後／零溝通！賴清德脫稿「暴衝」重啟核能　友賴派系也炸鍋

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨藍白陣營漸朝整合方向前進，綠營卻因核電重啟議題遭遇「亂流」，總統賴清德近日一番核電重啟發言惹議，因缺乏內部溝通，綠營內部更是砲聲連連，更衝擊部分縣市長在內的年底選局。賴清德發言當天，「總統又暴衝」是民進黨內各派系第一反應，「換神主牌」等級的政策方向更動，府院黨理應早備好各式數據、談參佐證，政策鋪排卻完全失靈，賴清德興致一來脫稿而出，連原先與賴較友好的派系都大動肝火，賴才緊急開會校正回歸。

賴清德核能態度轉彎早可現端倪，去年重啟核三公投同意超過430萬票、高於不同意的150萬票，雖同意票數並未通過門檻，賴清德當時仍表示「社會對於能源多元選擇的期待，我們也充分理解」。他表示，將依《核子反應器設施管制法》（簡稱《核管法》）啟動相關程序：核能安全委員會（簡稱核安會）制定核能機組安全審查辦法、台電依照審查辦法進行自主安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會共識三大原則下，面對核能議題。

賴清德今年3月21日時，在一場企業家座談場合，更公開宣示核二、核三廠具備重啟運轉條件，台電已經在準備重啟程序，月底就會送到核安會審議。賴清德明確表達，他說除了立法院通過《核管法》修法，行政單位要依法行政外，台灣經濟發展不錯、且國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口，也必須考量。

發言一出，環團炸鍋、藍白嘲諷，綠營內部更罵聲連連，而過去核管法修法時，站在第一線為黨立場辯護的立委們，更是成為藍白作圖、剪短影音嘲弄，支持者口中的「小丑」。

當天，所有媒體追著立院黨團、政院希望得到回應或更周延說法，如此「換神主牌」等級的政策方向更動，府院黨理應早備好各式數據、談參佐證，主動說明來減輕後座力。此次政策鋪排卻完全失靈，賴清德在一個座談場合興致而來脫稿而出，當媒體一擁而上追問細節，包含行政院在內卻都無具體回應，一線民代面對媒體追問，也只能不斷請示。

賴清德發言當天，「總統又暴衝」，是民進黨內各派系要角第一時間反應，各派系都緊急開會討論，尤其連原先與賴較友好的派系都大動肝火，立刻向府院幕僚表達不滿，內部反彈力道確實大，當天晚上總統找了幕僚商議，後來論調校正回歸，到隔天賴清德受訪端出3項前提，才讓黨內不滿稍稍消火。

「核能不是不能談」，一名黨內人士私下感嘆，就算因應能源問題要處理，應該先黨內溝通完整後，提出一套完整說法跟談參，但賴清德做法卻非拆彈，而是直接引爆這個炸彈，黨內當然很大反彈。

立院在一線攻防的立委也坦言無奈，本來好不容易軍購付委了，要開始認真審了，這週的主軸應該強攻這塊，結果岔出這件事，議題走向瞬間歪掉，原本準備要進攻的還沒攻，主帥就先開了新的戰場。另名立委無奈，總統不跟黨內溝通，只聽「讀書會」意見，一次內部會議，總統還自稱沒毀反核神主牌，之後全場沉默，黨內許多立委也有點放棄向總統建言了。

而經過「炸鍋」一周後，綠營核能態度正在收攏，行政院長卓榮泰日前在立法院答詢時也表達，政府不排除各類能源選項，包含傳統與新型核能，政府最終目標是「第二次能源轉型」，但多一項選擇、多做一些準備，「當真的有需要時，才不會讓後人束手無策」。

綠委王世堅也緩頰，可以把非核家園改為「非碳家園」，只要為台灣社會好、為國家好，政策作為就要與時俱進，如果把「非碳家園」為前提，乾淨的核、新的核能作法，是不是也可以符合安全又達到非碳？這不只是台灣在轉變，過去非核非常徹底的歐洲國家也是，他們也是因應環境的變遷、能源的變化，做了很多調整，而且調整是往對的方向走，又不是說把好的改成壞的。