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桃園大忠國小孩子青銀共學　學習愛與關懷

▲八德區大忠國小結合AI創作與公益行動，鼓勵孩子學習關懷

▲桃園大忠國小鼓勵孩子於青銀共學中，學習關懷。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實跨世代交流與社會情緒學習（SEL）精神，桃園市八德區大忠國小日前由校長邱創炫帶領學生，前往弘道老人福利基金會的八德好客廳舉辦「青銀共學教育」活動。透過故事分享、表演展演與公益行動，讓學生在真實環境互動中，培養社會同好理念與公民責任。

邱創炫校長3日指出，本次活動由學生擔任主持人，從流程規劃到現場引導皆親自參與，展現自主學習與公共表達能力。活動內容包含舞蹈表演、與AI共創故事分享，以及「青銀小劇場」互動演出。學生運用科技工具進行創作，將課堂學習轉化為具體表達，向長輩介紹現代孩子的學習方式與關心的議題。

▲八德區大忠國小結合AI創作與公益行動，鼓勵孩子學習關懷

▲桃園大忠國小鼓勵孩子於青銀共學中，學習愛與關懷。（圖／教育局提供）

活動中亦融入公益實踐。學生日前透過「硬筆書法作品義賣」募集款項，並於當天捐贈予弘道老人福利基金會，以行動支持長者服務工作。值得一提的是，捐款對象並非由教師單向決定，而是透過課堂討論與提案，讓學生向校長建議捐助單位，在參與公共決策的歷程中理解社會責任與民主精神。

邱創炫校長表示，青銀共學以跨世代交流為核心，不僅促進社區連結，更是一堂整合語文學習、科技應用與品格教育的實踐課程。透過與長者對話，學生學會傾聽與尊重；透過公益行動，學生體會付出與關懷的意義。教育不只發生在教室裡，更在世代交會與真實互動中發芽。

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