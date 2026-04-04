臨停打雙黃燈恐挨罰！一圖看「燈號6大誤區」　交長喊先勸導

▲臨時停車、濃霧影響視線、倒車等情況不可打雙黃燈。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不少駕駛習慣臨時停車時打雙黃燈提醒後車，但這個動作可能吃上1200元到3600元罰單，事實上燈號使用有6大駕駛最常踩的「燈號誤區」，包括濃霧或大雨影響視線不可打雙黃燈、應開霧燈，倒車停車應該打方向燈、不可打雙黃燈，一不小心就可能違規。交通部長陳世凱則喊話警方相關違規以勸導優先。

依現行規定，駕駛若臨時路邊停車，應使用方向燈提醒後方來車，而非雙黃燈。若誤用警示燈，可能被依「未依規定使用燈光」開罰1200元至3600元，不過實務上多數駕駛習慣打雙黃燈示警。

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事實上駕駛最常搞混的「6大燈號誤區」，除臨時停車應打方向燈、不是雙黃燈外，還有突發減速可打雙黃燈示警、煞車燈也會同步亮起；車輛故障應打雙黃燈；濃霧或大雨視線差應開霧燈、不可打雙黃燈；路邊倒車停車應打方向燈提醒後車、不可打雙黃燈；感謝禮讓車輛不可打雙黃燈。

▲6大駕駛人常踩的燈號誤區。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

立委廖先翔指出，警方認定路邊停車打雙黃燈違規，要打方向燈，但多數駕駛早已習慣打雙黃燈，甚至看到方向燈反而會誤判為車輛仍在續行狀態。

他認為，雙黃燈反而更能警示「車輛即將停下」，有助安全，現行規範與實際用路習慣存在落差，應檢討裁罰標準，甚至改列為勸導項目，長期再評估修法。

立委黃健豪也表示，許多駕駛並非故意違規打錯燈號，而是基於安全考量使用雙黃燈警示後方車輛，例如臨停提醒後車，或者國道上對讓道車輛致謝，卻因遭檢舉而挨罰。他認為，現行法規應重新檢討適用性，現階段應以勸導為主。

交通部長陳世凱表示，燈號使用有國際標準，我國規定也與國際一致，但民眾實際駕駛習慣與法規存在落差，考照時難以記熟小細節。

陳世凱表態，規範仍須依據國際標準具一致性，但在執法上，希望警方能以勸導為優先，警方不會主動取締，但若接獲民眾檢舉，期待警方優先採取勸導方式，讓駕駛理解正確做法。