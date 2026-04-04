伊朗擊落美軍戰機！祭200萬懸賞「活捉飛行員」　特種部隊救出1人

▲伊朗擊落美機祭懸賞，美軍特種部隊緊急搜救。（圖／翻攝自Ｘ）

記者閔文昱／綜合報導

中東戰火持續升溫，伊朗官媒3日宣稱擊落一架美軍戰機，並指飛行員已彈射逃生，目前下落不明。多家外媒隨後引述美國官員說法指出，確實有一架美軍戰機在伊朗上空墜毀，美方已緊急展開搜救行動，但五角大廈與白宮至今尚未正式對外證實，事件真相仍待釐清。

戰機型號說法反覆 外媒：疑為F-15E

伊朗最初宣稱擊落的是F-35匿蹤戰機，但隨著殘骸畫面曝光，軍事專家普遍研判，實際上更可能是雙座的F-15E戰鬥機。多家美媒（如CNN、Axios、路透社等）引述匿名美方官員證實，有戰機在伊朗境內墜毀，機上可能有兩名飛行員，目前已進入搜救程序。

此外，伊朗過去曾多次宣稱擊落美軍戰機但事後遭否認，此次消息也因此備受外界審慎看待。不過，多家國際媒體與影像分析顯示，現場確實出現疑似戰機殘骸與彈射座椅，讓事件可信度提高。

The Iranians have found the Advanced Concept Ejection Seat II (ACES II) ejection seat system employed in U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet that crashed in Iran this morning.



The whereabouts of the F-15E's two crew-members are still unknown. pic.twitter.com/Q2Fz558TBr — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) April 3, 2026

伊朗懸賞追捕飛官 美軍大規模搜救曝光

伊朗國營媒體公開號召民眾搜尋「敵方飛行員」，甚至一度在電視跑馬燈中出現「看到就開槍」的字句，隨後改口要求「活捉並交給警方」，並承諾提供高額獎金。部分報導指出，懸賞金額高達100億圖曼（約新台幣200萬元）。

另一方面，多段社群影像顯示，美軍C-130運輸機與黑鷹直升機在伊朗境內低空飛行，並進行空中加油，被認為是戰鬥搜救行動。消息人士指出，美軍特種部隊已進入墜機區域，成功救出至少一名飛行員，另一人仍在搜尋中。

People are shooting at American helicopters over Iran as they try to locate the missing pilots. pic.twitter.com/WWXeZobBoY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 3, 2026

分析人士認為，這起事件為美伊開戰以來，首次有美軍戰機在伊朗境內遭擊落，若飛行員遭俘，恐成為戰局關鍵變數，甚至進一步升高區域衝突風險。目前各方說法仍有出入，後續發展備受國際關注。