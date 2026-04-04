彰化男拒檢闖紅燈狂飆　75歲嬤慘遭高速衝撞噴飛輾壓亡

記者唐詠絮／彰化報導

又見毒駕奪命悲劇！彰化縣鹿港鎮今（3日）上午一名陳姓男子開車違規又闖紅燈拒檢逃逸，在菜市場附近高速衝撞機車，導致75歲女騎士阿嬤慘遭輾過，陳男肇事後竟加速逃離，現場機車零件散落一地，阿嬤經送醫後傷重不治。警方在案發後5小時內迅速將人逮捕，經檢測確認陳男有毒品反應，全案依涉公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

▲男子闖紅燈隨即加速逃逸，騎機車的施姓阿嬤遭猛烈衝撞噴飛。（圖／民眾提供）

從曝光的監視器畫面，可以看到阿嬤騎乘機車，後方一輛藍色小貨車從側後方直接高速衝撞機車。劇烈的撞擊力道讓機車瞬間失控倒地，零件噴散一地，阿嬤整個人被捲入車底輾過，當場重傷倒地，而肇事駕駛完全沒有停下，直接揚長而去，緊跟在後的警車立即停車，員警立即下車通報消防將重傷的阿嬤送醫。

▲男子闖紅燈逃逸，直接衝撞前方騎機車的婦人後加速狂飆。（圖／民眾提供）

警方初步調查，這起事件發生在上午將近11點，當時巡邏員警在鹿港鎮中山路與博愛路口，發現一輛藍色小貨車紅燈右轉，立即鳴笛要求停車。沒想到駕駛不但不配合，反而加速逃逸，小貨車在逃逸過程中闖紅燈，於泉州街口從側後方猛力撞上騎機車的阿嬤。巨大的撞擊力道讓機車瞬間解體、零件四散，阿嬤遭輾。

員警見狀立刻停車通報119，並在現場維持交通秩序。鹿港消防分隊到場時，阿嬤仍有生命跡象，但由於左大腿有長達30公分的撕裂傷，腹部也嚴重瘀青，經緊急送往鹿基醫院搶救，最後仍因傷勢過重宣告不治。

經警方全力追緝，5小時後在鹿港鎮找到涉案的陳姓男子。經檢測，陳男酒精反應為零，但毒品反應呈現陽性，車內則未查獲毒品。警方強調，將依法嚴辦，絕不寬貸。

▲員警立即停車，下車通報消防將阿嬤送醫。（圖／民眾提供）