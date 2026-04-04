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桃園自強兒少吳奇樺　突破聽力障礙勇敢追夢

▲桃園自強兒少典範，吳奇樺突破聽力障礙勇敢逐夢

▲吳奇樺接受衛福部政務次長呂建德致贈獎牌。（圖／桃園家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園家扶中心3日表示，由家扶基金會辦理的「2026年全國自強兒少表揚活動」於日前舉行，主要表揚在逆境中奮發向上的孩子們，讓各界關注弱勢家庭；該中心自強兒少代表吳奇樺同學，以堅毅不屈的生命歷程，展現桃園在地兒少面對逆境、勇敢前行的典範力量，獲得表揚。

▲桃園自強兒少典範，吳奇樺突破聽力障礙勇敢逐夢

▲獲選家扶基金會2026年全國自強兒童吳奇樺。（圖／桃園家扶中心提供）

桃園家扶中心說，今年表揚的24名兒少，多來自經濟壓力沉重或家庭支持有限的環境。根據家扶統計，目前服務的兒少中，逾六成來自單親家庭，其餘亦包含隔代教養、新住民家庭及身心障礙兒少。吳奇樺正是在這樣的背景下成長，卻以積極態度面對挑戰，在學習與生活中持續突破自我。

今年14歲，來自單親家庭的吳奇樺，母親獨力撫養三名子女，並因車禍與遺傳性糖尿病影響視力，長期無法穩定就業，家庭經濟仰賴社會資源支持。儘管生活條件有限，吳奇樺仍在母親堅持與陪伴下穩定成長。約三歲時，被發現有語言發展遲緩情形，經醫療評估後確認為聽力障礙，後續配戴雙耳助聽器，並透過專業療育與教育資源逐步建立溝通能力。

在國小階段，吳奇樺於資源班與普通班間學習，透過觀察唇語理解他人表達，並以開朗率直的個性融入同儕生活。與他年齡僅差九個月的姊姊長期同班，成為他重要的支持與溝通橋樑，在學習與生活中給予即時協助，讓他能逐步適應校園環境。

升學過程中，吳奇樺曾因名額限制未能進入啟聰班，但在學校、教育單位與家長多方努力下，最終順利進入台北啟聰學校就讀國中，開啟嶄新的人生階段。首次離開桃園、前往外地住宿求學，逐步學習獨立。

進入新環境後，吳奇樺開始系統學習手語，並結合口語與表情進行多元溝通，逐漸建立自信與人際互動能力。即使在疫情期間，因口罩影響唇語辨識，增加溝通困難，他仍持續調整學習方式，展現高度適應力與堅持精神。

除了學業表現，吳奇樺在體育領域亦展現亮眼潛力。自小熱愛運動的他，加入學校田徑隊接受訓練，並積極參與各類競賽，包括全國適性體育競賽聽覺障礙組布袋球項目及全國聽障學生田徑錦標賽200公尺賽事等，也參與手語推廣短影音徵件活動。對他而言，每一次參與都是突破自我、累積經驗的重要歷程。

桃園中心表示，吳奇樺的故事不僅是個人奮鬥的成果，更是家庭、學校與社會資源共同支持的具體展現。透過此次表揚，期盼讓更多人看見在地兒少的努力與潛能，進一步關注弱勢家庭需求，持續提供支持與陪伴，讓每一位孩子都能在困境中看見希望，勇敢邁向未來。

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