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桃園青年國際志工隊招募起跑　醫療教育出擊挺進尼泊爾、菲律賓

▲桃園青年國際志工招募起跑

▲賴芊樺同學赴馬來西亞帶領當地學童進行生活課程學習。（資料照／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局即日起至4月16日，正式啟動「115年桃園青年國際志工隊」招募計畫，邀請有志投入國際服務的桃園青年踴躍參與，將桃園的智慧科技與醫療能量帶向國際，展現青年世代的行動力與國際影響力。

青年局局長侯佳齡3日表示，市府持續打造青年參與國際事務的平台，今年特別結合桃園在地產官學資源，規劃兩梯次國際志工服務計畫，預計招募15位在地青年，分別前往尼泊爾及菲律賓，投入醫療關懷與科技教育等深度服務，讓青年在實際參與中拓展國際視野，也讓世界看見桃園青年的實力。

▲桃園青年國際志工招募起跑

▲鄭婷徽同學發揮教師專業投入教學志工服務。（資料照／青年局提供

侯佳齡說明，第一梯次「尼泊爾醫療團」將與聯新國際醫院合作，預計於6月前往尼泊爾，投入專業醫療服務；第二梯次「菲律賓教育團」則結合中原大學資訊管理學系AI技術與祥儀企業資源，帶領當地學童體驗AI與機器人操作課程。透過跨域合作，不僅深化國際志工服務內涵，也展現桃園在智慧科技、教育創新及醫療服務上的軟實力。

青年局指出，今年計畫由去年的個人補助形式，轉型為「城市代表隊」模式，期望整合更多在地資源，帶動桃園青年以團隊形式站上國際舞台，發揮所學、實踐專長，擴大城市青年參與國際公共事務的能量。

青年局歡迎設籍桃園，或在桃園就學、就業的青年踴躍報名參加。相關資訊可至桃園市政府青年事務局官網最新消息專區下載報名表單，或洽青年志工資源中心，電話03-4225205分機6024；也可持續關注「桃青參一咖」粉絲專頁，掌握最新招募訊息。

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桃園青年國際志工醫療服務科技教育志工招募

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