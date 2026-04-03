基隆百福公園遊戲場升級啟用　生態主題打造親子新樂園

▲基隆推動兒童友善城市，百福公園生態遊戲場啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續推動兒童友善城市，自2024年起積極改善各行政區遊戲場域不足問題，並成功爭取中央補助，目前已完成全市16處兒童遊戲場優化工程。其中，百福公園兒童遊戲場因設施老舊、功能不足且存在安全疑慮，經市府都市發展處重新規劃改造，已於2026年3月30日正式對外開放，為親子族群帶來全新遊憩體驗。

此次改造以百福公園既有濕地生態為設計核心，選用具有代表性的赤蛙與豆娘作為主題元素，融入整體空間與遊具設計中，打造兼具自然教育與遊戲趣味的特色場域。園內最吸睛的是赤蛙造型高塔溜滑梯，結合攀爬設施，提供孩童多元探索與挑戰空間；另設有鞦韆與彈跳床等設施，滿足不同年齡層需求，提升遊戲互動性與豐富度。

都發處表示，規劃過程中曾召開地方說明會，廣納里長、議員及居民意見，針對設施配置與安全設計進行多次優化，讓遊戲場更貼近使用者需求。此次更新不僅提升設施安全性，也透過生態主題設計，引導孩童在遊戲中認識自然、培養環境保護觀念。

市府強調，未來將持續盤點並優化各區公共遊戲空間，打造安全、友善且具教育意義的城市環境。適逢連假期間，百福公園全新遊戲場也成為親子出遊新選擇，歡迎市民前往體驗，共享戶外樂趣。