來台攤位冷清孤單落寞！韓插畫家被台網友一暖舉　感動到哭哭

▲一名台灣網友看到韓國插畫家攤位冷清，特地回頭購買明信片並發文分享，貼文擴散後引發關注。（圖／網友tomandme.39提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／董美琪報導

台北國際插畫博覽會自4月2日至4月5日在花博爭豔館登場，近日出現一段暖心插曲。一名台灣網友在展場經過某韓國插畫家攤位時，發現對方略顯落寞，特地回頭支持並發文分享，引發關注。而該名來自韓國的插畫家透露，自己在展覽初期幾乎沒有訪客，心情一度低落。未料相關貼文經台灣網友轉發後，3日攤位湧入人潮，讓他深受感動，也對台灣留下深刻印象，直言這份溫暖將會一直記在心中。

插畫家在Threads發文表示，此次來台參展，第一天幾乎沒有客人，一度感到失落與不安。但隨著貼文擴散，加上是清明連假第一天，現場人潮湧現，許多民眾專程前來攤位，透過翻譯軟體與他交流，不僅有人前來支持作品，還收到飲料、點心與鼓勵話語，讓他相當感動，頻頻致謝，並用哭哭表情符號。

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▼來自韓國的插畫家shunyoon表示，攤位突然湧入人潮，收到飲料、點心與鼓勵話語，深受感動，對台灣印象深刻。（圖／插畫家shunyoon提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



而最初發文的台灣網友也指出，當時注意到該攤位風格溫暖治癒，卻少有人停留，加上插畫家神情落寞，才決定回頭購買明信片，希望帶來一點支持，未料貼文曝光後引發回響。

插畫家事後再度發文表示，「台灣真的太棒了，整天心裡都暖暖的」這段經歷讓他留下深刻印象，也感受到台灣人的溫暖。他透露展覽將持續至週末，若有民眾是因貼文前來，也歡迎告知，將準備小禮物感謝。

其他韓國插畫家也有類似發文，一開始感覺孤單冷清，但不少台灣人紛紛到展位給他們加油打氣，「那份溫暖真的讓我一整天心情都超級好！謝謝你們給我這麼多的自信與支持，真的非常感謝。」