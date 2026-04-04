桃園兒童月開玩　25處親子館精彩活動大放送

▲桃園兒童月開玩。（資料照／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市婦幼發展局表示，「四月兒童月」桃園市25處親子館及復興親子車，精心推出各具特色的親子活動與闖關體驗遊程，內容精彩多樣，讓0至6歲幼兒及家長都能就近參與、盡情同樂。邀請大小朋友走進親子館、走出戶外，在春意盎然的季節裡盡情放電，留下溫馨又歡樂的美好回憶。

婦幼局3日指出，兒童月的活動重頭戲「2026 SPRING RURAL CARNIVAL春日田園嘉年華」，於4月11日11時至15時在平鎮新勢公園登場，活動結合精彩舞台表演、趣味親子闖關遊戲及寓教於樂的食農體驗DIY，讓孩子在遊戲中學習、在體驗中成長。透過多元參與，不僅促進親子互動與情感連結，也引導孩子從小認識食物來源，培養珍惜土地與尊重食物的良好觀念，打造兼具教育與樂趣的春日親子盛會。

▲25處親子館精彩活動。（資料照／婦幼局提供）

此外，為讓兒童月活動更加豐富多元，婦幼發展局串聯全市各親子館，依孩子的興趣與成長階段規劃一系列有趣又好玩的活動，包含互動故事、體能律動、寶寶劇場、闖關遊戲及親子手作等內容，讓孩子在遊戲中學習、在互動中成長，也增進親子間的陪伴與交流。從館內體驗到社區巡迴活動，整個4月精彩不間斷，邀請家長帶著孩子一起走進親子館，開心玩、安心學，共同留下充滿笑聲的美好回憶。

歡迎有興趣的家長踴躍參與各親子館兒童月系列活動及「春日田園嘉年華」，相關活動資訊及報名均可透過桃園育兒資源網（https://babycare.tycg.gov.tw/#/home）」線上辦理。