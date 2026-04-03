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「蘿拉病逝」蔡阿嘎哀悼：RIP　留言大歪樓

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝臉書）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝臉書，下同） 

記者葉國吏／綜合報導　

台北市立動物園溫帶區17歲高齡灰狼蘿拉，因心臟病與後肢血栓，於2日中午不幸病逝。消息傳出後，網紅蔡阿嘎隨即臉書轉發新聞並寫下「R.I.P.」悼念。由於名字與其爆發金錢糾紛的前員工完全相同，讓哀傷氛圍瞬間歪樓。

園方指出，灰狼蘿拉1日下午出現後肢無力症狀，獸醫麻醉檢查後確認為血管栓塞，血液循環嚴重受阻。考量其高齡17歲且患有慢性心臟病，血栓將導致肢體劇烈疼痛與壞死，預後狀況極差，最終於隔日離世。動物園保育員對這位陪伴多年的老夥伴感到相當不捨，不少長期關注「蘿拉」的遊客也紛紛表達哀思。

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▲臺北市立動物園的灰狼「蘿拉」病逝。（圖／臺北市立動物園﻿提供）

蔡阿嘎發文引聯想　網笑稱差點以為錢討不回
由於「蘿拉」這個名字與蔡阿嘎先前爆發「AB合約」糾紛的資深經紀人同名，當蔡阿嘎轉貼新聞還打上「R.I.P」，第一時間許多網友還以為是當事人出事，紛紛湧入留言區。有網友笑稱「差點以為錢討不回來了」，也有人直言「這名字真的太敏感」，氣氛相當荒謬。

不少粉絲在貼文下調侃，認為蔡阿嘎此舉具備高度幽默感，甚至有網友留言「錢還沒還不能RIP」。原本一樁單純的高齡動物病逝新聞，因為同名巧合與網路名人的轉發，意外演變成熱門話題。

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