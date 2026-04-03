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清明掃墓當心誤觸水保法　新北提醒勿擅自開挖整地

▲明掃墓當心誤觸水保法 新北提醒勿擅自開挖整地。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局不定期進行違規巡查，讓山坡地違規無所遁形。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明連假將至，不少民眾會利用假期前往山區掃墓，或進行土地整理、除草等工作。新北市農業局提醒，若未依規定申請即擅自開挖整地，將依《水土保持法》處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善；若屆期未改正，將按次連續處罰，最重甚至可能面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科60萬元以下罰金。

農業局指出，山坡地違規取締除仰賴公所、派出所及民眾通報外，亦透過衛星影像進行全年監測，並不定期巡查，讓違規行為無所遁形。一旦接獲通報，若發現未申請水土保持計畫即擅自開發、經營或使用，市府將立即派員到場制止並依法裁罰。

▲明掃墓當心誤觸水保法 新北提醒勿擅自開挖整地。（圖／新北市農業局提供）

▲使用怪手除草並將土地原坡面整理成階梯狀，此行為已涉及未經申請即擅自開挖整地。

過去曾有民眾為整理環境，使用機具除草並將坡地整成階梯狀，遭衛星影像監測發現異常變動後，農業局與公所即刻到場取締，除開罰6萬元外，也要求限期恢復植生與綠化，以維護山坡地穩定。

農業局提醒，清明期間民眾若需進行土地整理，應避免破壞原有地貌，並遵守相關法規；祭祀後的垃圾應隨手清理並帶離現場，避免堵塞水路。此外，掃墓時應盡量使用既有步道與設施，勿任意開闢新路，以兼顧環境保護與公共安全。

農業局呼籲，若民眾發現有人違規開挖山坡地或堆置土石，可撥打1999市民專線通報，市府將立即派員查處；如有水土保持相關法規或申請問題，也可於每周一、四上午9時至12時至市府22樓服務台洽詢，或撥打專線02-2965-9930，由專業技師提供諮詢服務，避免觸法。

▲明掃墓當心誤觸水保法 新北提醒勿擅自開挖整地。（圖／新北市農業局提供）

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