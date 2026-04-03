嘉義市建國二村土地標售總額近14億　平均溢價率高達61%

▲▼ 嘉義建國二村抵費地全數標脫！17封標單搶一標、平均溢價率達61% 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府於今（2）日辦理「建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地」開標作業，市場反應極其熱烈。本次推出 3 標 7 筆土地，最終全數順利標脫，標脫率達 100%，決標總金額約 13.99 億元，平均溢價率高達 61%，顯見民間開發商對該區域的未來發展具備高度信心。

本次標售吸引眾多投資人進場，其中第 2 標（民國路、延平街交界）因區位成熟，吸引高達 17 封標單競逐，溢價率高達 95.7%，幾乎以底價兩倍價格成交。而面積較大的第 1 標與第 3 標亦表現穩健，分別獲得 6 封標單參與，溢價率介於 44.8% 至 75.5% 之間。

嘉義市政府地政處長張婉芬表示，本次標售土地均屬商業區，總面積約 1,965 坪。建國二村重劃區總面積約 8.8 公頃，目前道路與公園等公共設施已逐步完善。該區域未來不僅擁有商業機能優勢，更規劃導入眷村文化保存空間，旨在打造具備歷史底蘊與商業活力的精華區塊。

地政處提醒，為加速區域開發，市府祭出獎勵措施：凡於 114 年 10 月 31 日完成土地登記起 3 年內申請建造執照者，可享 10% 容積獎勵。隨著抵費地全數標脫，預期將引領民間投資進場，為嘉義市東區注入全新的城市景觀與經濟動能。