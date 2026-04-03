桃園強化愛心計程車服務　擴大車隊至1.16萬輛

▲桃園強化愛心計程車服務。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局2日表示，該局推動「愛心計程車」服務再升級。現持敬老愛心卡搭乘愛心計程車，偶有民眾反映叫不到車的狀況，經市府團隊與市轄各車隊研商後，自即日起擴大服務車隊規模，納入本市車隊鄰近縣市之車輛服務。

交通局表示，桃園市現有8家簽約的愛心計程車隊(台灣大車隊、大都會衛星車隊、新利達衛星車隊、合作衛星車隊、大文山衛星派遣車隊、新梅衛星車隊、大豐衛星車隊及Yoxi車隊等)，皆已將桃園市鄰近縣市(臺北市、新北市、基隆市、新竹縣及新竹市)之車輛也投入愛心計程車量能，預計可由原本3,034輛車新增服務車輛至1萬1,600輛，大幅提升整體服務量能與調度彈性，提供市民更即時、便利的乘車服務。

交通局局長張新福表示，將周邊縣市計程車也納入桃園市愛心計程車隊服務，可提升愛心計程車供給量能，可改善民眾叫不到車的狀況。目前桃園市愛心計程車叫車方式是由使用者逐一找計程車隊叫車，略感不便。市府正跨單位研議改善叫車機制，希望提供民眾單一入口整合叫車的服務，使愛心計程車之量能得到更好的發揮，滿足市民乘車需求。

桃園市相關愛心計程車服務資訊及叫車資訊，民眾可至本府交通局官方網站(https://traffic.tycg.gov.tw/taxilove/)查詢，以掌握即時服務內容。