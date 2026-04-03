身上有晦氣！中醫建議「改用1物洗澡」　他驚：洗3天就好了

▲醫師建議（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，中醫把完脈便問「最近環境如何？」感覺到原PO身上有「晦氣」，他才想起，那陣子必經路程剛好有喪事，也發生了許多莫名其妙的事情；醫師便建議買「某牌肥皂」洗澡，他使用3天後感覺改善不少。對此，中醫師陳柏太解答，就是「美琪肥皂」，不過他強調，生病還是要遵循正規醫療管道。

中醫提醒他「身上有晦氣」

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有網友在Threads發文，中醫當作日常保養已經6年。某次回診時，醫師在把脈後突然詢問，最近環境如何，讓他一度以為是在問居住環境，便簡單說明生活狀況。醫師先是沉默不語，思考了一下便說「你身上有晦氣」。

原PO當下想起，那陣子平常必經的路程剛好有喪事，「難怪那段時間發生的事情，都很莫名其妙」。醫師便建議他購買某牌的肥皂洗澡，洗完三天後，明顯改善，「就沒有再發生奇怪的事情，不然我以前都用粗鹽、米、芙蓉，洗3天才會好」。

▲改用美琪香皂洗澡，狀況明顯改善。（示意圖／記者劉維榛攝）



洗3天後狀況就改善

他也強調，如果覺得身上不對，建議還是前往大廟走走，或尋求正規醫療，「香皂名稱我文章裡本來就沒有提，主要是避免被說怪力亂神或誤導他人。現在是科學時代，很多事情還是要理性看待，我只是單純分享自己的經驗而已。」

中醫師強調：生病仍要遵循正規醫療管道

貼文曝光，中醫師陳柏太在底下留言，「中醫師路過，完全懂你想表達的意思~是美琪肥皂，補充：生病還是要遵循正規醫療管道，肥皂本身沒有標示藥效哦⋯但就⋯很神奇」。

底下網友紛紛熱議，「老一輩都會在廁所放一塊開封過的紅色美琪樂皂，沒有理由，就是放著」、「都市傳說，我也有聽過」、「美琪有添加抑菌劑，其餘沒什麼特別」、「我後院種了一些艾草，偶爾點燃乾燥艾草，燻一下室內環境」、「有一種說法，我覺得滿科學的，因為美琪樂皂成分單純，對身體不會增加負擔，進而讓身體自癒效果變好，從內而外，就改善了」。

用過的網友分享，「超敏感體質報到，昨天洗了有效，差很多，洗完我的臉瞬間變白」、「我自己是用艾草皂，過年前後、清明前後、農曆七月，這三個時段拿來洗，聽禮儀社的講過，他們這幾個時段都比較忙，所以就拿艾草皂來洗，兼心裡安慰作用」。