黑面琵鷺全球數量回升　台南連6年破2000隻成關鍵據點

▲黑面琵鷺群聚台南濕地覓食，展現穩定族群規模。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

黑面琵鷺每年隨著東北季風南下來台度冬，而台南長年被視為全台最重要的停棲與覓食據點，包含曾文溪口、四草野生動物保護區，以及學甲、北門濕地等區域，皆可見黑琵族群穩定聚集，隨著棲地環境持續優化，台南已成為黑面琵鷺在台灣最大的棲息地，也見證保育成果逐步發酵。

台南市政府多年來在候鳥季持續辦理「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習」，結合各公部門與民間保育團體力量，透過實地演練強化野鳥救護能力。從傷鳥通報、醫療處置到後續照護與野放，已建立一套高效率合作機制，目前更成立黑面琵鷺救傷聯繫群組，一旦發現傷鳥可即時應變，大幅提升救援成功率。

農業局指出，未來將持續與林業及自然保育署合作，推動瀕危物種與重要棲地的生態服務給付機制，並在七股、安南一帶的陸上魚塭，打造更友善的覓食與棲息環境，讓黑面琵鷺能安心度冬。

根據2026年最新全球普查資料顯示，黑面琵鷺全球數量已達7,746隻，其中台灣就記錄到4,719隻，占全球總數60.9％，而台南地區更是連續6年維持超過2,000隻的規模，顯示其在全球保育版圖中的關鍵地位。另一方面，國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書也已將黑面琵鷺保育等級由「瀕危（EN）」調整為「易危（VU）」，顯示整體族群呈現回升趨勢，但國內仍維持高強度保育措施不鬆手。

台南市長黃偉哲表示，黑面琵鷺數量逐年增加，是中央與地方政府攜手民間團體長期努力的成果。他也呼籲民眾，在欣賞候鳥優雅身影的同時，更應共同守護棲地環境，讓這群「冬日嬌客」年年安心來訪。