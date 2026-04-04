7-11緊急澄清！一堆假店員「送新品增粉」話術曝　官方：不要點

記者曾筠淇／綜合報導

近日Threads上有不少帳號自稱是7-11的店員，並表明經理派任務給他，要他「增粉」，只要追蹤，就會免費送禮物。這些貼文帳號的內容幾乎一樣，只有送出的東西、附上的照片不同。對此，7-11透過Threads帳號提醒，「這些都不是官方資訊，請大家多加留意」。

自稱7-11店員，追蹤就送禮物

近日有多個帳號在Threads上發文表示，「我是7-11店員，經理給我派任務，要我在Threads漲100粉，費用他出，我就直接送福利回饋大家。」並提到，只要追蹤，就可以獲得小禮物，像是不鏽鋼杯、布丁、炒泡麵等，「領取方式：只要追蹤我，就符合資格，幫我完成任務，真的超感謝大家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有帳號引導網友追蹤、私訊。（圖／翻攝自Threads）

帳號引導網友私訊

貼文底下，已經有網友留言「追蹤你了，我也在找新品泡麵情報」、「追囉！加油」、「追」。該帳號則回覆「感謝支持，私我領取喔！」

7-11提醒：不是官方資訊

對此，7-11官方帳號稍早發布重要提醒，「最近有不明帳號冒用7-ELEVEN名義，在 Threads 發布『增粉』、『完成任務』等相關訊息，這些都不是官方資訊，請大家多加留意。也提醒大家，不要點擊或填寫來源不明的連結，避免個資外洩或被不當使用」。