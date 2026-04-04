開火影片曝！　伊朗警察「地面掃射」美軍黑鷹直升機

WATCH: Iranian police firing at two U.S. HH-60W Jolly Green II helicopters during a search for the downed F-15E crew jet today. pic.twitter.com/mMdrRAlUIN — Clash Report (@clashreport) April 3, 2026

記者張方瑀／綜合報導

社群平台X流傳一段驚人影片，畫面顯示在伊朗西南部的查拉姆鎮（Charam），一群伊朗警察疑似向兩架正在低空飛行的直升機開火掃射。

根據CNN報導，影片內容顯示，拍攝者在錄影時大聲歡呼，並稱這些開槍男子是「我們的警察」。畫面中可以看到，這群男子下車的車輛側面漆有一道綠色條紋，特徵與伊朗警車完全一致。

▲伊朗西南部的查拉姆鎮，一群伊朗警察疑似向兩架正在低空飛行的直升機開火掃射。（圖／翻攝自X）



據了解，影片中出現的兩架直升機，疑似為美製「黑鷹」直升機（Black Hawk）的衍生機型。目前美國與以色列均有操作此款直升機，而部分特殊的衍生機型通常被用於執行「戰鬥搜索與救援」任務。

影片拍攝地點位於伊朗境內約55英里處，距離最近的美軍基地則有將近200英里。3日當天，附近地區也拍到了多段軍用飛機在伊朗上空活動的影片。

消息人士向CNN透露，這些軍事行動顯然與一場密集的搜救行動有關。先前有一架美軍F-15E戰機遭到擊落，機上共有兩名機組人員，目前其中一人已成功獲救，但另一名人員的現況仍然不明。