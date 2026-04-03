豪宅物管進化AI 2.0時代來臨　機器人成新日常

▲物業管理結合AI技術，打造高端住宅新型態服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在高端住宅市場競爭日益激烈之際，物業管理服務正悄然轉型。隨著AI技術導入日常營運，有業者宣布豪宅物管已邁入「AI 2.0」新階段，從傳統人力服務走向智慧化整合。居之友物業指出，歷經一年多實際運作，目前全台近30棟指標型社區已建立穩定的智能服務鏈，並憑藉成果入圍台中樂居金獎。

走進導入智慧系統的社區中，機器人已成為日常風景。清潔機器人沿著公共空間自動巡航，配送機器人則穿梭電梯與走廊之間，將包裹準確送達住戶門口。業者統計，目前共投入25台智慧清潔機器人與15台智能配送機器人，運行於全台近30棟社區，整體服務穩定度高，住戶滿意度更達九成以上。相較傳統模式，不僅公設維護更為細緻，也降低人員頻繁進出對住戶生活的干擾。

隨著高資產族群對隱私與便利性的要求提升，智慧服務也持續升級。居之友物業近期導入具備200公斤載重與自動導航系統的「大型電梯配送機器人」，可直接協助運送大型包裹與高隱私物品。實際運作中，住戶無需下樓取件，也不必讓外部人員進入私人樓層，兼顧安全與效率，補足豪宅物流「最後一哩路」。

業界觀察指出，過去物業管理強調人力與服務細節，如今則逐步朝向「人機協作」與數據管理轉型。透過AI與自動化設備的導入，不僅提升服務品質，也重新定義豪宅生活樣貌，讓科技融入日常，從效率走向更具溫度的居住體驗。隨著智慧建築與物管服務持續進化，未來社區管理模式也將面臨重構。從清潔、配送到安全控管，AI應用逐步擴展，成為支撐高端住宅品質的重要關鍵，也為物業管理產業開啟新一波升級浪潮。

▲配送機器人穿梭電梯，將包裹送達住戶門口。（圖／記者游瓊華翻攝）