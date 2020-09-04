僅1次「和北上閨蜜聚餐」婆婆當眾飆罵　霸凌她11年！現世報來了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

血淚文「我的婆婆殺了我」引爆輿論撻伐，不少擁有類似經歷的媳婦們，也紛紛道盡心中所苦。一名女網友曾被前婆婆和前夫言語霸凌長達11年，有好幾度想不開；幸好，後來在妹妹的幫助下，她獨養2兒並徹底斷開婆家，如今婆婆碰上了強勢媳婦，才終於想起她的好。

女網友今在爆怨公社發文提到，「對於婆婆言語霸凌害得媳婦走上絕路，感受非常深！曾經，我有11年時間被前婆婆跟前夫言語霸凌，得到了嚴重憂鬱症，也好幾次差點走上絕路。」

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當時，婆家總嘲笑她裝病，也抓準她離不開他們家，更離不開孩子，所以肆無忌憚地欺負她，女網友回憶道，「前夫常不體諒，老是為了某些事跟我吵架，也經常在半夜甩門外出，接著前婆婆就開門進來罵我，或有意無意在人前人後四處宣傳我的不是，打電話質問我娘家爸媽，女兒是怎麼教的？請我爸媽把我帶回去！」

由於原po慣於聽從指令，更不敢對長輩有不禮貌或回嘴的行為，所以一直默默吞忍，平常也都關在家裡，不怎麼外出，「唯一的一次，跟北上找我的朋友出去，前婆婆就當著朋友的面罵我，說整天只會往外跑。」

從中部嫁到台北的她，每個月會回娘家一次，結果婆婆就四處宣傳，說她老愛往娘家跑，「害我每次外出買菜或上下樓，都很怕遇到鄰居，因為人家會問我，又要回娘家囉？」諷刺的是，前婆婆三不五時就打給住在同縣市的女兒，問說「這周要回來嗎？」「怎麼這周沒回來？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而壓垮她的最後一根稻草，就是豬隊友，「他經常在我背後恐嚇大兒子，大兒子又怕我們會吵架，不敢告知我，剛好有一次我要回娘家忘了帶東西，請兒子上樓拿，結果好久都沒下來？我上樓走到一半，才發現前夫在恐嚇兒子，嚇得他不敢哭出聲來，經過此事我開始用盡方法離開。」

後來，她帶著2個孩子回到中部，並在外租屋，「1個月要1萬7000元的租金，前夫只拿得出7、8千，其他不足的租金及兩孩子的生活費、教育費，只能單靠我一個女人家想辦法去張羅，幸好有挺我的大妹，跟我一起在外租屋，幫我分擔租金，讓我們能重新生活。」

值得一提的是，後來前小叔娶了陸籍配偶，而對方個性較強勢，經常反駁或頂嘴，這時前婆婆才明白她的好，「只會安靜的聽她碎念，從不吵不鬧。」

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