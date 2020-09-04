獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家曾是大稻埕布商　精華透天厝市值破2億

▲媳婦控被婆婆霸凌輕生，據悉，婆婆家曾開布行，老透天厝價值恐破億。（圖／畫面翻攝Google Map）非案發地點

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在網路留下名為「婆婆殺了我」的文章後輕生，娘家控訴「長期遭婆婆霸凌」才導致悲劇發生，婆婆也哽咽回應，據了解，女子丈夫家族早期在大同區經營布料加工公司，但約在10年前左右已經解散。

警方調查，36歲的張姓女子，在8月9日上午被丈夫發現陳屍在家中，倒臥2至3樓的樓梯間沒有呼吸心跳，檢警相約報驗時，張女父母相當憤怒，直指「婆婆殺人」。

據了解，張姓女子的婆婆，與丈夫在大同區開設企業公司，主要經營布製品加工業、手工藝品製作以及百貨零售買賣，但在2009年左右已經宣布解散了。

張女婆家所住的獨棟透天厝就在大同區的重要幹道上，根據透天厝買賣需要用地坪計價，當地房仲邱冠能初步估計整棟透天厝價格恐飆破兩億元。

房市觀察家顏博志表示，大同區因為文創產業帶動商業發展，店面租金上漲，房價也相較開始增長，以大同區的價格分成新成屋、中古大樓、公寓以及透天厝等計價方式，新成屋每坪約60至70萬元，中古大樓則50萬上下。

另外公寓部份較為有差距，依照地段判別，每坪從40至70萬不等的價格都有，另外透天厝依照地坪計價，當地路段約在250萬-280萬元。

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