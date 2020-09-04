加利老闆不捨員工批以國家隊為恥　彰化華新董座：他的心情我懂

記者唐詠絮／彰化報導

口罩國家隊「加利科技」被爆出進口337萬片陸製口罩，改標後與台灣製的混裝販賣，老闆林明進怒斥「員工過累，以國家隊為恥」，外傳與達不到徵收量不發獎勵金補貼有關，彰化口罩龍頭華新醫材董事長鄭永柱對此強調，工廠也會有備料不足、或是機械故障等問題，難免會遲交，只要交定量，獎勵金還是會有的。

▲華新醫材董事長鄭永柱。（圖／記者唐詠絮攝）

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華新醫材董事長鄭永柱今天受訪時也表示，政府徵收一定的量，一天22萬片，一整個月600多萬片，以目前國內供應量為主，外銷為輔，雖然供應量還算充裕，但還是感到很緊張。

▲華新醫材董事長鄭永柱。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭永柱表示，加利公司老闆的心情他也懂，從2月初至今已經有大半年，新冠肺炎疫情至今仍處於嚴峻狀態，生產線的員工都有緊繃的心情，看他們工作上漸漸疲乏，當老闆的看得也不捨更不忍心，未來也會調整工作時間，華新為全台民眾做口罩防疫的心是沒變的，一定會讓國民都有口罩可以用，未來也一定會盡力。

身為口罩國家隊一員，鄭永柱說，政府徵收當然量也必須達標，但是工廠也會有備料不足、或是機械故障等問題，難免會遲交，情況合理的話也應該沒問題，只要準時交貨，政府會一定會發給獎勵金補貼。

▲華新醫材教民眾辨識。（圖／記者唐詠絮攝）

有不少民眾擔心拿到陸製口罩，紛紛回頭檢查先前領的或買的口罩是否為台灣生產，今天一早華新觀光工廠員工接到許多民眾客訴電話，指稱廠方有供貨給南投某藥局販賣劣質口罩，其實那是台中1家台中科技公司所偽造，昨天也被送辦。

至於加利公司將被爆出進口337萬片陸製口罩，改標後與台灣製的混裝販賣，鄭永柱也表示，這不妥當，也是同業不便多說，如果進口當非醫療用，大致應該沒有多大問題，但如果改裝當醫療用，就要按照相關規定辦理。

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