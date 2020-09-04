買到混陸製口罩可退現金！她「退4盒換1千」…亮鈔票：倒賺

記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

「口罩國家隊」加利工廠日前遭查獲，今年8月從安徽輸入337萬片非醫療用口罩，再加工製成MIT口罩流入市面。對此，《ETtoday新聞雲》記者今（4日）直擊八里區的加利工廠，一名蘇姓女子前往工廠退貨後向記者透露，當時她購買口罩，一盒原價為200元，但退4盒口罩時卻換回1000元，當場倒賺200元，不過她也痛批，加利老闆的行為「就是夭壽」。

▲蘇女拿4盒口罩，前往加利工廠退貨。（圖／記者陳豐德攝，下同）

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蘇女表示，今年6月解禁後，她到加利工廠購買6盒口罩，從新聞得知混用大陸口罩後，今天拿了未用的4盒口罩來退貨，一共退得1000元，而一盒口罩原價為200元，今天她退貨時價格變成一盒250元，相當於倒賺200元。

由於目前買到混陸製口罩的民眾，並非能全面退得現金，因此，蘇女完成退貨後，走出工廠、拿著千元鈔票開心表示「4盒1000元趕快來退」，也透露工廠員工退貨很直接「態度滿好的」，而老闆則是躲在工廠最裡面不發一語。

蘇女提到，口罩不是黑心沒關係，但痛批「今天做這種事情就是夭壽，同樣都是台灣人，卻欺負自己人」，認為大家應該要群起抵制。

▼加利工廠僅打開一半鐵捲門，接受民眾退貨。