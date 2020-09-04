加利老闆喊冤！粉專怒列10點「抹黑國家隊的無恥操作」

▲加利老闆強調，「對得起百姓」。（圖／東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。儘管昨晚公司負責人林明進受訪喊冤，不過仍有大票民眾不買單，臉書粉專「迷因力量」狂列10點撻伐，怒譙「完全是抹黑國家隊的無恥放話操作！」

林明進3日在鏡頭前憤怒喊話，除了堅持進口的陸製口罩是工業級、防護率達99%，絕對沒有「黑心」一說，同時也指控政府欺騙廠商，更曾遭衛福部官員威脅，「如果要退出國家隊，藥證就會被吊銷。」

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對此，粉專「迷因力量」po文列出10點，怒嗆道「你好意思抹黑其他認真優秀的國家隊？台灣與國家隊以你為恥，小編嚴重懷疑，有人轉賣真正的MIT口罩或熔噴布原料到他國賺取暴利。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮攝）

1.加利八里廠今年8月間，輸入數批約337萬餘片「非醫療用口罩」於廠內分裝，改標混充醫用口罩部分流入實名制通路，負責人林明進是累犯，3月就曾進口大量的「中國仿冒MIT口罩」被海關查緝。

2.防疫視同戰爭，口罩是戰備物資，口罩更是保護全民的最重必需品，所以口罩徵收制度是國家防疫政策，不是商人想怎樣搞就怎樣搞，一如防疫器材與疫苗藥品。

3.防疫視同作戰，所以政府整合國家隊，替廠商廣加生產線並輔導人力生產，再收購口罩原料熔噴布，以半價賣給國家隊廠商。

4.然後加利拿了半價的口罩原料，每月都有把原料做完，再進口賤價中國口罩混賣給台灣民眾？今晚加利老闆開記者會，竟控訴徵收制度讓員工太累？拿員工出來擋？

5.拿中國口罩冒充MIT口罩流入實名制，製造防疫缺口與賺取暴利，就是你加利科技老闆林明進犯的最重罪，鬼扯甚麼國家隊太累？徵收制度不合理？

▲加利科技公司被踢爆，用陸製口罩混充台製，已有大批流入市面。（圖／記者許立昕攝）

6.經濟部官員則表示，目前全台每日徵用口罩量為800萬片，徵用量按各家工廠產能比例分配；加利的配額為每月19萬片。

7.官員也表示，考量良率問題讓加利購買22萬片所需的口罩原料，加利曾反映過一次想要調降徵收量，但加利每月都會用完22萬片熔噴布的量，所以沒有調降配額。

8.關鍵來了，加利半價超買口罩原料布，每月都稱有用完原料，然後又從中國進口數百萬口罩濫竽充數，上繳給政府徵收，所以你做的MIT口罩去哪裡呢？還是有人靠轉賣熔噴布賺暴利？

9.加利科技林明進老闆哭說，徵收制度導致員工太累，嗆「我以國家隊為恥請把我踢出國家隊，完全是抹黑國家隊的無恥放話操作。」

10.本案為一個拿中國口罩冒充MIT的重大犯罪事件，本案主角為一位搞爛台灣國家隊與口罩MIT實名制的累犯無良商人，請勿被第三勢力亂帶風向。