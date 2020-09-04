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以國家隊為恥！藥師神分析「加利月爽賺176萬」...怒譙慣老闆

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▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲加利輸入337萬陸製口罩再加工。（圖／記者許立昕攝）

網搜小組／劉維榛報導

口罩國家隊「加利科技」以每片0.35人民幣成本價，總共進口337萬片混充實名制口罩，引起社會恐慌！負責人林明進喊話，不捨員工從大年初五趕工製造，沒天沒夜休息，「我只能給他們錢！」PTT有藥師網友以產能推算，估計加利每月至少可賺進176萬元，怒批林根本是慣老闆。

林明進現身指控，剛開始加入國家隊，以國家隊為榮，但做到後來，他以國家隊為恥，「因為做到後面，我除了可以給員工錢以外，也會要了他們的命，我沒有辦法給我的員工休息。」他直言，自己是小工廠，但政府要求每天交出19萬片口罩的產量，只要還有其他客戶要求每天出貨一箱，工廠每天就要交出70萬片的口罩量，遠超能夠生產的總量。

請繼續往下閱讀...

林明進更痛訴，國內有2家廠商拒絕繳交徵用量，只想接國外的訂單進而賺大錢，空缺的份量佔每日800萬片中的160萬片，導致缺少的數量就落在他們這些小廠，從原本生產線全開的46%產量，7月變多扛7.2%的量，現在8月份依舊要扛6.8%量，「工廠人員本來就已經負載很大了，現在又要填補其他廠商不交的量，根本沒辦法負荷」，因此才會請大陸朋友幫忙代工。

儘管林明進拿名譽、生命喊話，口罩送檢有高達99.8%的防護力，但仍社會大眾無法諒解，PTT上有藥師也看不下去，推算加利的產能、獲利狀況，首先徵收19萬片等於60%產能，「所以最大產能大概是31.667萬片／日」。

▲▼口罩機器生產。（圖／記者唐詠絮攝）

▲加利有4條口罩產線。（示意圖／記者唐詠絮攝）

事實上，加利工廠員工僅20多位，卻能靠著3條老產線與1台國家隊機台，一天創造30萬片產能，藥師以稼動率80%來算，「日產24萬片，扣掉19萬片徵收，還有5萬片自由買賣」，接著他再以一箱為單位計算，2000片裝一箱，「5萬片等於25箱」。

而口罩進貨價行情落在8000至1萬元，當然最高賣到1萬6千元的也有，藥師就以最便宜的8000元來進一步精算驚人獲利，政府徵收價一片2.4元，等於一箱4800元，「25箱一天至少多賺8萬，一個月算你做22天就好，一個月最少最少多賺176萬！」

對此，藥師質疑加利人力緊縮問題，「一個月賺176萬，連個臨時工都不肯請？在那邊靠X自己是為了員工...四條產線讓你一個月至少賺176萬，然後哭腰不捨員工負荷不了，這不叫慣老闆什麼叫慣老闆啦？」

文章曝光後，底下網友也一片譁然，「7～8月就很少人在買了，會無法生產？現在連便利商店都在賣整盒沒人買」、「能夠拿到市場賣 誰要被國家徵收？ 慣老闆只想快退出賺大市場」、「員工加班到死還不請人？一直說只能給員工錢，啊月休二日到底是給了多少錢說出來讓大家笑笑啊」、「既然說品質這麼好怎麼不是這批拿去賣，自產給徵收？」「邏輯正確，被徵收也都是有賺啦，惡老闆嫌賺太少」。

▼林明進喊冤，對得起良心！（圖／東森新聞）

▲▼混充口罩「防護率99％」高於醫療級口罩　加利老闆：對得起百姓。（圖／東森新聞）

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