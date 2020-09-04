陸製口罩充當「MIT」！加利負責人提「6大質疑」怒喊：不是只有我

▲加利負責人林明進提出6點質疑，怒喊，「不是只有我進口大陸口罩」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

口罩製造商「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝販售，消息曝光後引起全台輿論譁然。加利公司負責人林明進事後受訪情緒相當憤怒、激動，並提出6大關鍵憤怒喊道，「快把我踢出國家隊」。

林明進表示，南北有2間大型的口罩國家隊工廠不按照負責的量繳交口罩，造成多家小廠必須分擔更多的量，不少同業也因此相當憤怒。此外，「有混帳國家隊把品質不佳的口罩混入」，害其他同業也必須負擔更多，難道「大型國家對工廠都不用負責？」

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林明進提到，為了要負擔中央要求的量能，「有不少同業也進口大陸口罩」，不只是自己這麼做。另外，他所進口的大陸口罩都是工業級的，送檢後防護率也高達99%，因此工廠才加上自己的鋼印，以公司的信譽做擔保，且這口罩比許多國家隊的產品品質還好，「絕對不是拿國人健康開玩笑，為何食藥署不公布此資料？」

林明進聲稱，他被要求在空白紙張上簽名，直到事後才知道自己「被同意」繳交了46%的生產線口罩量給國家隊，質疑「政府欺騙」。再者，政府事後不斷要求增量，7月要求增加7.2%、8月又要求增加6.8%，「快把我踢出國家隊，員工都快受不了了」。

林明進最後提出，有些小廠有10幾台機台，但他卻只有1台，質疑「中央分配機台不均」。

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