苗栗少女找到了！父絕望PO文遭嗆：18歲再還你　警4月後新竹尋獲

▲苗栗少女失蹤，警找尋4個月後在新竹找到人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名14歲少女離家，上了一名19歲李姓男網友的機車後，便不知去向，其父親焦急的在網路上發文協尋並報警。警方獲報後，除了通報全國協尋之外，也持續透過其他管道找尋少女及李男行蹤，而歷經4個月的找尋，警方4日終於在新竹找到少女，遂立刻帶回警局調查，並通知其父親。

日前高雄少女遭誘案尚未平息，苗栗又有一名14歲少女5月初離家上了李男的車後，2人在苗栗鶴岡發生車禍，孰料，被送往醫院救治後，2人就不見蹤影。少女失蹤後，其父親焦急的在網路上PO文協尋。

據警方初步了解，當時車禍發生後，范姓少女因為擔心被家人責罵，以至於不敢回家，2人手機也都關機，之後才跟著李男四處跑。范父說，曾經有一度連絡上李男，但李男給他的回應卻是「等你女兒18歲時，才會把她帶回來」，當時聽到真的無法接受，畢竟女兒才只是國中生，只希望女兒可以趕快回家。

警方獲報後，立刻展開調查，除了調閱相關監視器，另外也通報全國同步協尋，並持續透過各種管道找尋少女及李男2人，終於在經過4個月的努力找尋，警方4日在新竹找到少女，於是立刻將她帶回派出所，另也通知其父親到所將她領回。

▲范父因久尋不著女兒，焦急的在網路上PO文請民眾幫忙協尋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調查，少女與李男為男女朋友，2人5月3日在苗栗公館與人發生車禍後，就被李男家屬帶回家休養，而2人怕被家屬責罵，並於同月5日由友人載到竹南火車站後，跳上火車逃至新竹躲藏，自此音訊全無，讓少女家屬相當擔憂。

期間，少女父親一度聯繫上李男，沒想到李男竟還嗆聲，「等你女兒18歲時，才會把她帶回來」，讓少女父親相當崩潰，而4個月後又在新聞上看到高雄少女案件，於是也立刻在臉書上貼文協尋，所幸警方最後找到少女，並協助她安全返家，而警方另也對李男依妨害家庭略誘罪移送地檢署偵辦。

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