台北少女失蹤還原！西門町東區閒晃6天...剩不到百元累了趴睡超商

記者邱中岳／台北報導

北市1名13歲的少女，在8月底與母親吵架之後離家，在信義區、萬華西門町以及台北車站徘迴，由於身上只有幾百元現金，所以累了就趴在超商休息區睡覺，最後被排班運將發現後聯繫母親，也緊急將人帶回派出所，監視器也錄下女子經過西門町的身影。

警方調查，13歲的Y姓少女，在8月30日因常常用母親手機結交網友，並與母親吵架後手機無法使用，所以才在下午時分憤而離家，並且在信義區、萬華西門町以及台北車站附近徘迴，累了就直接跑到超商休息區趴著睡覺。

▲少女在西門町被排班的計程車運將發現，緊急通知家人並帶到派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

焦急的母親到派出所請求協助，警方介入協尋之外，少女則在4日凌晨5時許，行經萬華西門町捷運站6號出口時，遭運將發現後緊急聯繫母親，最後先帶少女去飽餐一頓後，再將少女送往派出所與家人重逢。

警方表示，少女離家出走時身上沒有手機，所以無法與網友聯繫，但也因身上沒有手機，所以無法即時定位，僅能透過調閱監視器土法煉鋼方式進行尋找。

運將表示，凌晨在排班發現怎麼一個小女孩在街頭徘徊，於是主動上前關心，才得知與家人吵架負氣離家，最後也帶著少女到超商吃東西後聯繫少女母親，並帶回派出所交給警方。

母親每天都會到派出所了解偵辦進度，一聽到少女被尋獲緊急趕往派出所，少女身上也僅從不到百元，最後也感謝運將以及警方幫忙。

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