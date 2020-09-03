睡夢中遭30槍掃射　表弟24hr才被爆頭...22歲孕婦也慘死男友床上

▲年輕孕婦慘遭多槍掃射身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州近來發生一起一屍兩命的命案，一名22歲孕婦躺在床上時，突然遭從窗外打起來的多發子彈掃射，緊急送醫急救後仍與腹中胎兒雙雙身亡，而同床的男友則被射中臀部幸運保住一命。

懷孕23周的22歲女子貝穆德斯(Karla Bermudez)，上月31日在康乃狄克州布里奇波特市(Bridgeport)男友家中過夜，凌晨5時30分突然慘遭多槍掃射，恐怖的連續槍聲引發民眾報案。目擊者表示，當時在睡覺的他突然被約30多聲的槍響嚇醒，「那真的很大聲，我知道那不是鞭炮聲，所以打電話報警」。

警方趕到現場時槍手已經逃逸無蹤，而貝穆德斯與男友躺在床上身中多槍，並在1樓街上找到多發子彈殼，目前尚無法確定凶嫌到底開了多少槍。

貝穆德斯後來被緊急送到聖文森醫療中心(St. Vincent’s Medical Center)急救，可惜她與女嬰均沒有存活，巧合的是，就在她身亡24小時前，住在4個街區外的24歲表弟馬克斯(Heriberto Marquez)也因為遭到警方射中頭部槍殺，當晚睡前她才因為表弟的死訊深受打擊。

警方調查發現，槍手的目標其實並不是貝穆德斯而是她的男友，當晚她只是剛好來過夜就遭逢死劫，整起事件是一起不幸的意外，槍擊案發生時屋內還有另外2名成年人，不過他們沒有受傷，整起案件仍在進行調查中。

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