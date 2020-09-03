　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國路口交通大執法！花蓮首日取締百件　闖紅燈+紅燈右轉最多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲根據統計，花蓮縣近三年路口交岔撞、行人違規率較全國嚴重。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

根據統計，花蓮縣近三年路口交岔撞、行人違規率較全國嚴重。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局9月1日起至9月30日配合內政部警政署執行「路口安全大執法」專案勤務，首日共取締127件，其中以「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」佔68件最多，「行人未依規定行走行人穿越道」佔51件次之。

縣警局擇定縣內易肇事路口針對「汽車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通過」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」及「行人未依規定行走行人穿越道」及「未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規加強稽查取締。

▲根據統計，花蓮縣近三年路口交岔撞、行人違規率較全國嚴重。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮行人違規率嚴重，近3年每100位行人，即有18.58人違規穿越路口。

根據交通部統計，花蓮縣近三年平均每年約62人死亡、6,899人受傷，其中路口交岔撞、行人違規率較全國嚴重，每100位行人，即有18.58人違規穿越路口，每100輛車輛通過路口，即有35.71名行人未被禮讓通行，行人死亡案件近6成發生於路口；另外駕駛人見閃紅燈而未停，造成路口側撞、交岔撞比率為26.05%，花蓮縣警察局強調警方開單只是手段而非目的，主要還是希望藉此建立民眾路權及遵守交通規則觀念並養成良好之用路習慣。

花蓮縣警察局長林樹徽呼籲汽機車駕駛人行經路口時應放慢車速，遇有行人穿越馬路時，即使是依路口號誌轉彎之車輛，亦應讓行人先通過再行駛；行人穿越路口亦應依號誌、標誌、標線指示，確實走在斑馬線上，切勿使用手機當低頭族，忽略道路狀況而造成自身危險。路口安全人人有責，行經路口均應慢、看、停，以共同維護友善之用路環境，確保自身及他人生命財產安全。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」
好市多「神級甜點一口8元」CP值爆　6千人秒嗑整盒：此生必回
80年代女神「閃嫁富商」息影　54歲神凍齡「撞臉北川景子」現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

全國路口交通大執法！花蓮首日取締百件　闖紅燈+紅燈右轉最多

西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

竹市風收站邁入第5年...打造40站點 12月底前加碼集點兌好禮

新竹生活節「城市之森」周末登場　邀市民慢下步調享受生活

船員腹部絞痛　台南海巡後送緊急就醫

基隆媳婦與市長對談　鄭麗君：文化治理推動下越來越美

台中濱海自行車道串聯動工　盧秀燕、蔡其昌：中央地方合作典範

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！議員秀對照圖　水利局：為排洪

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

全國路口交通大執法！花蓮首日取締百件　闖紅燈+紅燈右轉最多

西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

竹市風收站邁入第5年...打造40站點 12月底前加碼集點兌好禮

新竹生活節「城市之森」周末登場　邀市民慢下步調享受生活

船員腹部絞痛　台南海巡後送緊急就醫

基隆媳婦與市長對談　鄭麗君：文化治理推動下越來越美

台中濱海自行車道串聯動工　盧秀燕、蔡其昌：中央地方合作典範

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！議員秀對照圖　水利局：為排洪

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

沒錢＝沒女友？「4招約會神技」學起來…窮鬼也能牽到妹子小手

加利4月才受訪！「規模小、產能大」連經濟部都吃驚...網友怒轟：噁心

美濃火燒山縱火犯到案了！檢方起訴：他覬覦國有林地燒燬賠償金　

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」

SBL／不只當功能性球員　陳國維：盼林郅為進攻硬起來

7歲女兒想養寵物　溫昇豪「機會教育」被讚爆

台南KTV爆衝突...醉拳打群架　快打部隊出動「全慘了」！

12星座九月運勢！火星退行　天秤當心詐騙、獅子留意身體小警訊

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

台中女命喪火場　最後求救電話曝光

「在家報稅真安心」中獎名單公布

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光

宜蘭「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

吸毒媽垂直感染　2月女嬰罹患C肝

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！水利局解釋

桃園女到三地門會網友迷路　警助平安返家

金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

國道一新營連環撞造成2死1傷

假三倍券案提抗告詹永茂說原由

中元普渡新化警「綠乖乖」上桌！

新竹火車站站前廣場開放　城市門面升級

1400萬灰狗變80萬廢鐵　他狂買8輛

更多熱門

相關新聞

交通大執法　機車團體戰錯人？

交通大執法　機車團體戰錯人？

台灣有些團體很愛戰，這兩天為了全國交通大執法，又上網戰了起來。這些人們不爽，為什麼「五大重點取締項目」，針對駕駛的有3項，針對行人的只有2項。又質疑，駕駛違規的罰則都一千以上，而行人違規只有三百？這些聲音聽起來振振有詞，但推敲起來卻於法於理不符，也很無厘頭。

台61線苗中彰　明起加強移動測速取締

台61線苗中彰　明起加強移動測速取締

高雄輕軌二階計畫的改善建議

高雄輕軌二階計畫的改善建議

彰化警路口安全大執法　挨罰駕駛批「作秀」

彰化警路口安全大執法　挨罰駕駛批「作秀」

「超常見違規」不在5取締重點！網吵翻

「超常見違規」不在5取締重點！網吵翻

關鍵字：

路口交通大執法首日取締闖紅燈紅燈右轉低頭族

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面