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怕領到陸製口罩…爸一看鋼印「空的」嚇壞！　醫護揭內情

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記者黃翊婷／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」被爆出進口337萬片陸製口罩，改標後與台灣製的混裝販賣。部分民眾擔心拿到陸製口罩，紛紛回頭檢查先前領的或買的口罩是否為台灣生產，卻有人意外發現拿到無鋼印版本的，嚇得PO上臉書詢問，結果釣出在醫院工作的女網友解答。

▲▼又爆黑心假口罩，連鎖藥妝也遭殃。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台灣製的口罩會印上「Made In Taiwan」字樣。（示意圖／記者徐斌慎攝）

PO文的爸爸4日一早在臉書「爆廢公社」表示，因為先前領的實名制口罩上面都蓋有MIT的鋼印，剛剛去幫小孩領口罩，卻發現上面一片空白，很擔心是否買到假貨。由於3日才爆出口罩國家隊混裝大陸製品的消息，該怎麼判別口罩來源以及是否合格，也成了民眾最關注的重點。

請繼續往下閱讀...

有網友在爸爸的PO文底下留言表示，「現在有蓋（鋼印）的都不一定是台灣的了」、「之前實名制拿到完全沒有鋼印、沒有任何字樣標示的，都直接丟掉不敢用」。不過，很快就有一名在醫院工作的女網友回應，其實醫院很多一級醫用口罩（非外科口罩）也都沒有鋼印，要看外盒上的廠商名稱還有編號，「我們直到現在上班都還在控管，醫護一個班領兩片，一線行政一個班領一片」，說這麼多還是希望大家能好好珍惜重要的防疫物資，不要看到沒鋼印或覺得薄就丟掉。

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲加利科技口罩陷入混裝販售的爭議。（圖／記者許立昕攝）

也有另一名網友提醒，假如無法靠外盒辨識又很擔心，可以拿一片口罩剪開看看是否真的有3層，以及最外層有無防水功能，畢竟鋼印是可以偽造的，單靠這一點來判斷真假，誤判機率應該很高。

事實上，部分口罩國家隊生產的口罩的確沒有蓋鋼印。重症醫療專業醫師黃軒3日在《ETtoday新聞雲》投稿文章中，也列出辨別口罩真偽的兩大面向供民眾參考，重點內容如下：

一、囗罩外盒
有5大項要符合：
a.CNS檢驗標章
b.醫療器材字號
c.製造廠商名字
d.住址及電話
e.不會有簡字

二、口罩本身
要知道5大測試：
a.水的測試
b.火的測試 (部份是假的)
c.放大鏡看
d.撕下測試
e.戴上測試

►點此看「黃軒／如何分辨真假囗罩？從外盒辨識最簡單」全文

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