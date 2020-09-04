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雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

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▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲社工師引誘輔導少女援交，懲戒法院判處撤職並停用。此為示意圖。（圖／取自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣政府李姓社工師，2019年間輔導從事雛妓的安置少女，竟以8000元利誘少女與他發生關係，甚至雙方剛從警局離開，就在車上大搞車震。李男遭逮後，竟辯稱「跟少女聊人生就發生關係」。刑事部分李男遭檢方提起公訴，行政部分則由懲戒法院審理後，認定他嚴重違背職守，判決撤職並停止任用2年。

判決指出，李男為雲林縣政府社會工作科的公職社會工作師，負責兒童及少年保護業務，2019年間接獲一起保護個案，少女因援交而被安置於教養院，李男則負責照顧少女。但李男見色心起，第一次見到少女，就笑稱「這邊有人在叫小姐嗎？」少女回答沒有，李男還進一步詢問，先前接客一次多少錢？少女回答8000元。

2人第2次見面時，李男開車要帶著少女到斗六婦幼隊製作筆錄，這時李男就開始對少女毛手毛腳。筆錄完成離開警局後，李男就將少女帶到堤防邊，直接說8000元，接著就與少女在汽車後座發生性行為。李男完事後，帶著少女前往午餐，午餐後又開出5000元，要求受女在車上為他口交，然後回到教養院。之後少女向李男索取1萬3000元，李男在教養院內涼亭先付她5000元，過幾天又人轉交4000元，共計付了9000元。

不僅如此，過沒多久，李男又想染指少女，竟在請假單上冒簽其他院生叔叔的名字，再把請假單交給收執人員，將少女帶出門，但沒多久遭院方識破，報警處理，全案因此爆發。檢方偵辦時，李男坦承與少女發生關係，辯稱「只是跟少女聊人生，聊著聊著就發生關係」，否認雙方性交易。檢方不採信，依照「加重強制性交罪」提起公訴，目前案件仍在法院審理中。

至於行政懲戒部分，懲戒法院審理後，認為李男為公職社會工作師，本應保護、協助被安置人身心正常發展，竟對負有保護協助義務的少女做出放蕩行為，扭曲其對性觀念的認識、價值，影響其身心正常發展，嚴重有虧職守，破壞社會工作師的社會形象，戕害人民對公務機關信賴，故對李男判處撤職，並停止任用2年。
 

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