媽熱戀ing…10歲女兒託友顧！竟遭抓頭撞破木牆　慘吃1個月貓飼料

▲台中女童遭凌虐，全身傷痕累累，直到學校老師發現，全案才因此曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中葉姓男子受陳姓單親媽媽之託照顧年僅10歲的女兒，便帶著妻子及弟弟住進陳女家。孰料，葉男3人竟凌虐女童，抓頭撞牆，還逼吃貓飼料、芥末，甚至拿針、線香燙女童雙腳，而誇張的是，葉弟竟趁機猥褻女童。直到女童老師發現她傷痕累累，全案才因此曝光。台中地檢署事後依凌虐幼童等罪起訴葉男、葉妻、業弟3人，而葉弟另依強制猥褻罪起訴。

起訴書指出，陳姓單親媽媽因為工作關係必須到外地，因此將女兒託付給葉男照顧，並協議將房屋免費提供給葉男居住。雙方達成協議後，葉男隨即帶著妻子、弟弟住進陳女家，而陳女則偶爾會回家探望女兒，但從2019年7月開始，她因為工作關係，再加上交了新男友，越來越少回家。

葉男3人看著女童孤苦無依，竟開始以凌虐女童為樂，2019年9月間，3人不斷用力拉扯女童頭髮、抓著她去撞牆，而猛烈撞擊力道，甚至讓木板隔間牆壁凹陷。某次女童嘔吐，3人竟還因此暴怒，分別拿著點燃的線香燙女童雙腳、手臂，還拿針猛刺她，更不斷徒手甩她巴掌。

除此之外，3人還逼女童半蹲、交互蹲跳、跑步等，而葉男就像是在訓練動物一般，拿著棍子在一旁不斷威嚇女童，嚇得女童只好照辦。檢方另外還發現，3人在2019年的中秋節當晚，要女童手提醬油半蹲，並且在她身上不斷放置椅子、棍子等，甚至逼女童吃下貓飼料、蒜頭，芥末以及洋蔥，行徑相當惡劣。此外，3人還三不五時將女童抓起來猛摔在地，拉其外褲上下左右拉扯，導致女童頸部和大腿遭3人的指甲劃傷或淤青。

葉男3人讓女童受傷之後，還出言恐嚇，「如果敢告狀，就再揍！」讓女童相當害怕，而誇張的是，女童除了受虐之外，某次跟著葉弟外出時，葉弟還趁機撫摸女童下體，儘管她出手反抗，仍慘遭猥褻。直到女童老師因她全身是傷，不斷誘導她說出實情後，全案才因此曝光。

檢方偵查時，3人矢口否認犯行，辯稱是因為女童不乖而體罰造成，檢方事後認為，3人惡性重大，因此依凌虐幼童等罪將3人起訴，而葉弟另因強制猥褻罪起訴，檢方另外也請求法官從重量刑。

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