南投4歲女童遭虐殺埋屍！兇嫌叔曝「曾目擊挖坑經過」：3天就平了

記者白珈陽／南投報導

南投名間鄉3日發生一起殺童埋屍案！一名年僅4歲女童疑似遭到媽媽陳姓男友殺害後，被埋屍在八卦山上老家旁空地。警方獲報後，3日前往埋屍地點，陳男叔叔才驚覺發生事情，並向警方供稱，他2個月前就曾看見陳男回來挖洞，沒想到竟是埋屍，也讓他相當震驚。

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，兇嫌叔叔見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，女童過去與媽媽同住，但媽媽因為工作關係，因此將女童寄放在台中的陳姓男友家中。孰料，當媽媽準備接回女兒時，卻發現女兒不見蹤影，於是焦急的趕緊報警。

▲南投虐殺女童案，兇嫌叔叔自爆，曾目睹兇嫌挖洞。（圖／記者白珈陽翻攝）

然而，當警方循線找到陳男後，他卻向警方稱，女童已經死亡，且被他帶回他名間鄉八卦山上的老家旁埋屍。警方3日上午10時許帶著陳男回到埋屍地點挖掘，而將女童屍體挖出後，女童已變成一具乾屍。

此外，陳男叔叔表示，他並不知道自家旁遭埋屍，但2個月前曾目睹姪子回來挖洞，而他因要工作也沒多加注意，直到3天後前往姪子挖坑處去看，該坑洞就已被填平，再者，他也都沒有聞到異味，因此他一直到3日警方上門才知道發生事情。

據悉，陳男被警方帶回調查時矢口否認施暴、殺害女童，而警方調查後，3日下午將他依法移送南投地檢署。

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