鄭照新5點轟民進黨：馬政府開放美牛換「免簽」　那蔡英文呢？

▲國民黨文傳會副主委鄭照新 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委葉毓蘭3日批評，總統蔡英文宣布開放美豬進口「但什麼都換不到」，這番話引起民進黨質疑，馬政府當年開放美牛，又換到了什麼好處。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新條列出5點，質疑民進黨開放瘦肉精美豬、美牛，卻換不到對等利益。

鄭照新表示，民進黨如果要談「可以換到什麼」，請給具體的方向，也請給民意機關與人民一個討論與精緻化的機會，而不是一個空泛的「地位」而已。

鄭照新條列出5點：

1. 2012年7月美牛在立法院修法放寬容許量

2. 2012年11月台赴美「免簽」

3. 2013年TIFA重啟談判，直至蔡政府時又中斷

4. 2014年自2000年後最高等級美官員訪台－環保署長吉娜麥卡

5. 2016年馬總統任內最後一次美國商會謝年飯，AIT時任處長梅建華直言，馬總統的貢獻，乃是證明美台關係與兩岸關係可以不是零和關係

馬英九辦公室辦前發言人、台北市議員徐巧芯表示，馬政府時期原要與美方談判簽定TIFA，但當時美方希望我國全面開放美豬、牛進口，當時國民黨考量要與美維持雙邊貿易，國人健康也要守護，所以仍堅持「牛豬分離、排除內臟」。