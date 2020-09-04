　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏科大碩士深山失蹤22天　父悲：懸賞30萬「不論生死想再見一面」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲朱姓研究生至今失聯22天，家屬仍不願放棄希望，懸賞30萬希望能再見兒子一面。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏科大植物醫學系研究所朱姓研究生，上個月13日前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，不料就此失聯，至今已22天，消防搜救大隊與加入救援的國軍、民間救難大隊，目前尚未尋獲朱姓研究生，他的父親萬分感謝這段時間各界的幫忙，但也沈痛地請求，希望各界「協尋高手」可以找回他兒子，「不論生死」都想再見兒子一面，如果願望可得，將贊助尋獲者30萬元。

朱父透過簡訊向媒體釋出的訊息，寫道「清麟失蹤至今已超過21天，謹致上個人最深的感謝，謝謝這段期間國軍，警消及各單位搜救團體熱心朋友的協助搜救。只是，清麟依然渺無訊息……！我現在卻連想見清麟的願望都不可得……。在此，泣血懇請各界協尋高手幫忙協尋朱清麟，只要尋獲清麟，不論生死，個人將贊助尋獲者叁拾萬元。泣盼各界協尋高手伸出正義之手，成全一位做父親的最大心願……」並在結尾留下了電話，以及兒子最後身影被拍下的地點，期盼社會各界能伸出援手幫幫忙。

回顧這起事件，朱姓同學剛從屏科大植物醫學系碩班畢業，8月13日到高雄石山林道溪南山周遭採集昆蟲標本，與學弟約定當晚在特生中心集合下山，怎料到了晚間8點多，學弟遲遲不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲朱姓研究生上山採集標本，失蹤前被拍下的身影。（圖／ETtoday資料照）

根據了解，朱男8月13日上午9點多在六龜加油，預計9點55分上山進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊其機車抵達。下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇，下午4點在海拔約2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
女遭公婆霸凌輕生！娘家人「看臉書動態才知她走了」淚崩
2隻比特犬恐攻影片曝！3路人慘遭攻擊　男被撲倒差點沒命
陳時中怒嗆加利老闆：犯法在先，說這些五四三
獨／妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道神駕駛！轎車撞護欄逆停中線　大貨車「急內切」險釀追撞

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

反毒2.0 ！高雄市毒防局超前部署少年法庭　林瑩蓉：專業分流　

老爸帶警回家抓吸毒兒　他愣4分鐘「遷怒飆六字經」下場出爐

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

快訊／加利只是冰山一角！　法務部長下令：全面清查口罩國家隊

媳疑遭婆婆霸凌輕生…夫PO生產照「我送的超棒禮物」被挖出！網罵爆

女拒酒測「盧功」發威18分鐘　開罰18萬…打官司討公道被這樣打臉

台南逆孫鐵鎚擊殺3至親滅門　因遇害外婆託夢讓他逃死定讞

雙比特犬42秒恐攻畫面曝！死纏緊咬釀3傷　他驚險逃命慘被撲倒狂撕

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

國道神駕駛！轎車撞護欄逆停中線　大貨車「急內切」險釀追撞

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

反毒2.0 ！高雄市毒防局超前部署少年法庭　林瑩蓉：專業分流　

老爸帶警回家抓吸毒兒　他愣4分鐘「遷怒飆六字經」下場出爐

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

快訊／加利只是冰山一角！　法務部長下令：全面清查口罩國家隊

媳疑遭婆婆霸凌輕生…夫PO生產照「我送的超棒禮物」被挖出！網罵爆

女拒酒測「盧功」發威18分鐘　開罰18萬…打官司討公道被這樣打臉

台南逆孫鐵鎚擊殺3至親滅門　因遇害外婆託夢讓他逃死定讞

雙比特犬42秒恐攻畫面曝！死纏緊咬釀3傷　他驚險逃命慘被撲倒狂撕

國道神駕駛！轎車撞護欄逆停中線　大貨車「急內切」險釀追撞

分屍嫌潛逃南非17年栽給新冠！被疫情逼瘋自首：讓我回日本！

蔡英文提告「論文門」週年遭冷處理　賀德芬：背著罪過活過這一年

長庚醫學研發出的面膜一片才62元！教你5大用法　神速拉提透亮

女兒想養貓「研究5年」做PPT說服爸　釣出微軟讚爆：很吸引人

全台唯一「女董學院」今成立　發佈台灣首部女性治理白皮書

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

《漫威復仇者聯盟》接受你的力量成為英雄吧　繁體中文版今日上市

反毒2.0 ！高雄市毒防局超前部署少年法庭　林瑩蓉：專業分流　

你在睡覺嗎？國民新秀敲安卻大意　遭哈波「雷射肩」助殺出局

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

台南男「才剛來2發」房門秒打開

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

快訊／台北少女失聯4天找到了

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

4歲女童遭虐死埋深山　恩主公靈牌猛晃引路

台中癌末男「剩90天能活」！社會局：他醉倒8次

14歲少女失聯3月父急尋　他竟嗆：18歲再還你

生日隔天被挖出！台中女童「塑膠袋包屍」慘死

更多熱門

相關新聞

高雄透天厝大火　母女機警奔後陽台爬鄰宅屋頂

高雄透天厝大火　母女機警奔後陽台爬鄰宅屋頂

高雄鳳山區清晨3點多發生一起住宅火警案，一棟2樓透天、頂樓加蓋的民宅，一樓客廳突然冒出火煙，當時在二樓熟睡的母女聽到聲響驚醒，第一時間本來想往樓下逃生，不過現場濃煙密佈、往下逃生不易，43歲的女兒急中生智帶著媽媽爬上後陽台逃生，由於起火的住戶陽台和鄰居家的屋頂一般高，因此兩人暫時爬到鄰居屋頂等待救援，所幸消防人員抵達後，兩人無傷被救下。

清晨5點入山急搜屏科大研究生　巧遇4隻台灣黑熊覓食

清晨5點入山急搜屏科大研究生　巧遇4隻台灣黑熊覓食

美濃火燒山縱火　檢：犯覬覦賠償金

美濃火燒山縱火　檢：犯覬覦賠償金

陳其邁希望行政院支持這4件事

陳其邁希望行政院支持這4件事

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！水利局解釋

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！水利局解釋

關鍵字：

高雄研究生標本採集父親搜救懸賞協尋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

台南男「才剛來2發」房門秒打開

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

館長7天快速出院　立委揭密：我的功勞

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

小三出血染菜花　渣夫爆「小四也是人妻」

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面