屏科大碩士深山失蹤22天　父悲：懸賞30萬「不論生死想再見一面」

▲朱姓研究生至今失聯22天，家屬仍不願放棄希望，懸賞30萬希望能再見兒子一面。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏科大植物醫學系研究所朱姓研究生，上個月13日前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，不料就此失聯，至今已22天，消防搜救大隊與加入救援的國軍、民間救難大隊，目前尚未尋獲朱姓研究生，他的父親萬分感謝這段時間各界的幫忙，但也沈痛地請求，希望各界「協尋高手」可以找回他兒子，「不論生死」都想再見兒子一面，如果願望可得，將贊助尋獲者30萬元。

朱父透過簡訊向媒體釋出的訊息，寫道「清麟失蹤至今已超過21天，謹致上個人最深的感謝，謝謝這段期間國軍，警消及各單位搜救團體熱心朋友的協助搜救。只是，清麟依然渺無訊息……！我現在卻連想見清麟的願望都不可得……。在此，泣血懇請各界協尋高手幫忙協尋朱清麟，只要尋獲清麟，不論生死，個人將贊助尋獲者叁拾萬元。泣盼各界協尋高手伸出正義之手，成全一位做父親的最大心願……」並在結尾留下了電話，以及兒子最後身影被拍下的地點，期盼社會各界能伸出援手幫幫忙。

回顧這起事件，朱姓同學剛從屏科大植物醫學系碩班畢業，8月13日到高雄石山林道溪南山周遭採集昆蟲標本，與學弟約定當晚在特生中心集合下山，怎料到了晚間8點多，學弟遲遲不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

▲朱姓研究生上山採集標本，失蹤前被拍下的身影。（圖／ETtoday資料照）

根據了解，朱男8月13日上午9點多在六龜加油，預計9點55分上山進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊其機車抵達。下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇，下午4點在海拔約2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

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