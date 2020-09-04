高雄少女獲救！陳其邁頒獎有功同仁...想找「PTT大神」

▲陳其邁至三民二頒獎 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名年僅14歲的少女離家失聯長達66小時，1日上午近9時終於在新竹竹東一處出租套房內密室尋獲。高雄市長陳其邁於4日上午親赴三民第二分局慰勉有功員警並頒贈獎勵金。陳其邁也特別感謝批踢踢「肉搜大神」楊鵬淵，警民合作讓這案子能夠盡速偵破。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）



高雄14歲少女搭車北上後失蹤，1日在新竹竹東中興路一處民宅的4樓密室夾層中被找到，結束66小時驚魂記。當時為避免少女遭到傷害，立即啟動緊急機制以偵辦重大刑案方式偵辦，並報請高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，與內政部警政署刑事警察局、鐵路警察局、台北市政府警察局、新北市政府警察局、新竹縣政府警察局通力合作，先於8月31日拘提涉案盧、王二嫌，於1日上午8時50分許，於藏匿處所逮獲羅嫌同時營救出遭軟禁的少女。





▲陳其邁至三民二頒獎 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁4日至三民第二分局慰勉有功員警並頒贈獎勵金，他表示，要感謝警察同仁即刻救援，在66小時之內就偵破，案發一開始的時候，指示警察局長劉柏良能夠顛覆過去傳統，跨區辦案，所以我們高雄市警方立刻派出17位幹員北上，那也感謝警政署還有新北、台北跟新竹縣警察局的協助，讓這個案子能夠盡速偵破，那也想當面謝謝楊姓的網友，也就是批踢踢「肉搜大神」楊鵬淵，讓警方能夠迅速的能夠掌握羅姓嫌犯的行蹤。據了解，市府也想找到楊鵬淵本人，親自向他感謝並頒獎。

陳其邁也提及，安珀警報也希望各治安機關能夠檢討，放寬通報條件、能夠更早能夠啟動網路上的協尋，或者是對於犯罪偵查作業。

會後，陳其邁對於涉案的盧姓嫌犯也表達譴責，他特別點出盧嫌，指示警察局必須查清楚，由於盧嫌開車拿著少女在新北閒晃，企圖誤導警方，讓陳其邁忍不住怒氣喊「太離譜了！」，一定要查清楚。