反毒2.0 ！高雄市毒防局超前部署少年法庭　林瑩蓉：專業分流　

▲林瑩蓉局長（左）與鍾宗霖院長（右）研商法院端及行政端合作機制。 （圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院針對少年毒品問題日前核定「新世代反毒策略行動綱領2.0」，所以高雄市政府毒防局長林瑩蓉在2日帶著同仁到高雄少年及家事法院拜會，為配合少年事件處理法108年6月修法以「行政輔導先行」及「保護少年最佳利益原則」為核心，這次次拜會主要尋求與少年法院建立處理涉毒少年之跨院際合作機制，根絕毒品侵害少年並預防再犯。

毒防局局長林瑩蓉表示，新世代反毒策略2.0第二期計畫考量成癮治療應提前介入，推出「再犯防止推進計畫」，以「貫穿式保護」機制建立施用毒品少年「個別處遇計畫」，提早入監輔導，以順利銜接社區復歸方案。為落實保護少年最佳利益，特別向鍾宗霖院長及廖家陽庭長請益，討論由司法端無縫接軌到行政端進行輔導處遇可行模式，為用毒少年提供更完善機制，共同建立更綿密阻絕少年再接觸毒品的合作聯繫平台。

少家法院院長鍾宗霖分享許多處理經驗，對於用毒少年輔導，現會邀請相關行政單位召開個案研商會議，未來願與毒防局合作，強化少年輔育院或明陽中學出校的銜接機制，以毒防局為對口，進行專業資源分流，提供最適切少年處遇輔導計畫，有效降低少年再犯率。

▲林瑩蓉（左４）及少年及家事法院院長鍾宗霖（右４）商議。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市由毒防局統合全齡施用毒品者輔導工作，目前對用毒少年的就學、就業、家庭及戒癮治療，林瑩蓉強調整合跨局處資源專業分流，因應反毒策略2.0超前部署，期能落實個案輔導及家長親職教育，以提升司法處遇少年藥癮戒治執行率。