菅義偉拜相在望　學者分析指將延續「安倍路線」改善中日關係

▲外界紛紛看好菅義偉將成為安倍的繼任者，並繼承其政治路線。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

自安倍晉三在28日宣佈辭職意向後，其繼任者便成了各界的焦點。為自民黨近7成議員與多數派系所擁戴的菅義偉，被認為是最有可能接任安倍的人選，而他也不諱言自己將延續安倍的路線，執行其未盡的意志。學者分析，菅義偉出任首相將能讓中日關係持續升溫。

據《南華早報》報導，若菅義偉繼任首相，他將會是維繫中日兩國之間關係的「安全管家」。分析指出，由於菅義偉並沒有豐富的外交經驗，因此他很有可能會持續改善中日關係，而中國國家主席習近平仍有可能出訪日本，進行國事訪問。

上海復旦大學日本研究中心主任胡令遠表示，作為內閣官房長的菅義偉見證了安倍任期內日本與各國關係的變化，也繼承了安倍的意識形態。自2016年起，中日關係在安倍的努力下逐漸升溫。胡令遠認為，被外界一致認定與安倍晉三和麻生太郎組成了鐵三角組合的菅義偉若出任首相，將有可能讓中日關係延續安倍時期的狀況，繼續加溫。

▲ 日本首相安倍晉三在8月28日宣布請辭 。（圖／路透）

日本在國際上一直都是美國的盟友，尤其在國家安全問題上更是與美國立場一致。不過，劍橋大學研究助理張維良（Victor Teo）表示，日本也需要與中國保持友好和獨立的關係才能達成共同的經濟利益，美國提倡的「加強美日安保條約」以及「日本軍事正常化」等政策，是中國必不妥協的，不過菅義偉將為中日關係帶來可預測性和穩定性，這也是中國政府所期待的。

習近平原定於4月出訪日本的行程被視為是兩國未來關係的關鍵。香港大學亞洲全球研究所客座副教授加藤嘉一表示，疫情爆發、香港通過國家安全法，以及中國船隻滯留在兩國爭議海域的數量不斷增加，讓習近平的訪日行程蒙上陰影。不過，張維良提出不同看法，菅義偉可能仍會安排這一項原該由安倍主持的見面，「我們只能期待下一任首相會擁有好運氣。」