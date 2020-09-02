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她遭變態拖進荒地「逼張嘴壞壞」　牙套刮爆龍根…傷口成關鍵證據！

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▲▼牙套,矯正器。（圖／pixabay）

▲少女遭牆破口交，牙套刮傷變態成為鐵證。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

受到侵犯時有多少人有勇氣抗拒？俄羅斯列寧格勒地區上月22日發生一起強迫口交性侵案，一名15歲的女孩到一處城鎮看之後的落腳之處，就在返家的路途中，遇到一名變態將她拖進田野中性侵，未料女孩因為戴牙套，當下變態粗暴之際，刮傷了其下體，沒想到最後這道傷口，成為破案的關鍵。

綜合俄媒報導，受害少女蓋亞（Галя）當時經過一處荒蕪的地方，卻被附近一名男子盯上，尾隨之後將蓋亞直接拖到田野中，立刻脫褲要求口交，蓋亞深怕自己反抗可能遭到滅口，就被粗暴的歹徒逼迫完事。

未料蓋亞因為正在戴牙套矯正，而在動作急迫之下，牙套不慎掛破了變態男子的陰莖，因為太過疼痛因此速速完事之後逃離現場。蓋亞也隨即到醫院驗傷、報警，該名變態男子似乎沒有發現自己的下體遭到牙套刮傷，直到警方找上門時，他仍堅持案發當天「正在工作」。

蓋亞事後指認了變態男子，家屬堅持控告，當地媒體表示，該名男子到處威脅女子性侵，主要是因為想要傳播愛滋病，但男子是否真的感染了愛滋病，仍須要進一步等到醫學報告出來才能確定，目前已經先以性侵罪起訴該男子。

▲▼俄羅斯男子性侵女，下體遭到對方牙套刮傷。（圖／翻攝自Ласточка）

▲俄羅斯男子性侵女，下體遭到對方牙套刮傷。（圖／翻攝自Ласточка）

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關鍵字：

俄羅斯牙套性侵變態

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