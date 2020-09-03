蔡英文強化海軍力推潛艦　國軍海上作戰能力越強越有戰略影響力

▲劍龍級潛艦發射SUT重型魚雷命中靶船。（圖／翻攝軍聞社）



記者陶本和／台北報導

中、美近期在經濟、外交與軍事的局勢上，掀起台灣在軍事整備上的討論。其中，針對「灘岸殲敵」、「艦隊」無用論，現任中華經略國防知識協會研究員王志鵬於投書中指出，台灣不是在陸地上的重要交通據點，而是位於海上的關鍵戰略島嶼，這代表台灣的海上作戰能力越強，能發揮的戰略影響力越大。

王志鵬「灘岸殲敵與艦隊無用論的迷思」一文中指出，2021年度國防部預算編列就達3668億元新台幣，加上新式戰機採購特別預算290億元，整體規模達到4534億元，佔2020年GDP的2.4%。

他認為，總統蔡英文8月對美智庫發表演說時，期盼未來會繼續調升，而且所有資源都必須花在刀口上。而這個「刀口」應該用於建立「不對稱」的戰力。

在強化制空和制海能力方面，他認為，空軍如果能購得F-35戰機自然是最佳選項，台灣不知要等到何時，因此購買F-16V自然是退而求其次的選項。至於海軍，除了推動各型艦艇的更新，主打潛艦國造，原因就在於潛艦憑藉其先天隱匿能夠發動奇襲之特性，可以在沒有其它兵力掩護與支援下，能遂行「突襲」、「破壞」、「襲擾」與「封鎖」等任務。

針對近日有好事者主張「以陸制海、以陸制空」及「艦隊無用論」等，要以大量岸置飛彈，對對岸產生「嚇阻」能力或戰力反擊。不過，他認為，國軍戰略目標是「防禦」，而非「攻擊」，是為了保護自己，而非「挑戰對方」。

所以，他強調，「海軍艦隊對於台灣具有極高的戰略價值」，台灣不是在陸地上的重要交通據點，而是位於海上的關鍵戰略島嶼，這代表台灣的海上作戰能力越強，能發揮的戰略影響力越大。

對照蔡英文主政下的軍事戰略，強調「台灣將要專注海洋事務」、「海洋是台灣最重要的出路」，大力推動「國艦國造」、「潛艦國造」，他認為這顯示政府重視海洋發展，維護海洋權益的決心。

▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

