　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文強化海軍力推潛艦　國軍海上作戰能力越強越有戰略影響力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲劍龍級潛艦發射SUT重型魚雷命中靶船。（圖／翻攝軍聞社）

▲劍龍級潛艦發射SUT重型魚雷命中靶船。（圖／翻攝軍聞社）

記者陶本和／台北報導

中、美近期在經濟、外交與軍事的局勢上，掀起台灣在軍事整備上的討論。其中，針對「灘岸殲敵」、「艦隊」無用論，現任中華經略國防知識協會研究員王志鵬於投書中指出，台灣不是在陸地上的重要交通據點，而是位於海上的關鍵戰略島嶼，這代表台灣的海上作戰能力越強，能發揮的戰略影響力越大。

王志鵬「灘岸殲敵與艦隊無用論的迷思」一文中指出，2021年度國防部預算編列就達3668億元新台幣，加上新式戰機採購特別預算290億元，整體規模達到4534億元，佔2020年GDP的2.4%。

他認為，總統蔡英文8月對美智庫發表演說時，期盼未來會繼續調升，而且所有資源都必須花在刀口上。而這個「刀口」應該用於建立「不對稱」的戰力。

在強化制空和制海能力方面，他認為，空軍如果能購得F-35戰機自然是最佳選項，台灣不知要等到何時，因此購買F-16V自然是退而求其次的選項。至於海軍，除了推動各型艦艇的更新，主打潛艦國造，原因就在於潛艦憑藉其先天隱匿能夠發動奇襲之特性，可以在沒有其它兵力掩護與支援下，能遂行「突襲」、「破壞」、「襲擾」與「封鎖」等任務。

針對近日有好事者主張「以陸制海、以陸制空」及「艦隊無用論」等，要以大量岸置飛彈，對對岸產生「嚇阻」能力或戰力反擊。不過，他認為，國軍戰略目標是「防禦」，而非「攻擊」，是為了保護自己，而非「挑戰對方」。

所以，他強調，「海軍艦隊對於台灣具有極高的戰略價值」，台灣不是在陸地上的重要交通據點，而是位於海上的關鍵戰略島嶼，這代表台灣的海上作戰能力越強，能發揮的戰略影響力越大。

對照蔡英文主政下的軍事戰略，強調「台灣將要專注海洋事務」、「海洋是台灣最重要的出路」，大力推動「國艦國造」、「潛艦國造」，他認為這顯示政府重視海洋發展，維護海洋權益的決心。

▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」
好市多「神級甜點一口8元」CP值爆　6千人秒嗑整盒：此生必回
80年代女神「閃嫁富商」息影　54歲神凍齡「撞臉北川景子」現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美豬決策內幕「機密民調」曝光！　讓綠營高層心中大石放下一半

從坐在蘇貞昌旁邊換到市長座位　陳其邁希望行政院支持這4件事

時代力量肯定新版護照　高鈺婷：凸顯台灣主權意向

蔡英文強化海軍力推潛艦　國軍海上作戰能力越強越有戰略影響力

北市推「5＋3藝文產業計畫」　柯文哲：明年2月公布產業轉型計畫

加利8月遭查進口337萬片「中國口罩」　林淑芬疑：2019年是真MIT？

美媒註解「獨立於中國之外」　王定宇：台灣護照改版的TA在外國

鄭照新5點轟民進黨：馬政府開放美牛換「免簽」　那蔡英文呢？

「盼布拉格再見」　游錫堃：捷克團能引領更多國家團結抵禦極權

最期待國軍改革的事？張延廷：教育弄好，士氣領導就會好

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

美豬決策內幕「機密民調」曝光！　讓綠營高層心中大石放下一半

從坐在蘇貞昌旁邊換到市長座位　陳其邁希望行政院支持這4件事

時代力量肯定新版護照　高鈺婷：凸顯台灣主權意向

蔡英文強化海軍力推潛艦　國軍海上作戰能力越強越有戰略影響力

北市推「5＋3藝文產業計畫」　柯文哲：明年2月公布產業轉型計畫

加利8月遭查進口337萬片「中國口罩」　林淑芬疑：2019年是真MIT？

美媒註解「獨立於中國之外」　王定宇：台灣護照改版的TA在外國

鄭照新5點轟民進黨：馬政府開放美牛換「免簽」　那蔡英文呢？

「盼布拉格再見」　游錫堃：捷克團能引領更多國家團結抵禦極權

最期待國軍改革的事？張延廷：教育弄好，士氣領導就會好

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

沒錢＝沒女友？「4招約會神技」學起來…窮鬼也能牽到妹子小手

加利4月才受訪！「規模小、產能大」連經濟部都吃驚...網友怒轟：噁心

美濃火燒山縱火犯到案了！檢方起訴：他覬覦國有林地燒燬賠償金　

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」

SBL／不只當功能性球員　陳國維：盼林郅為進攻硬起來

7歲女兒想養寵物　溫昇豪「機會教育」被讚爆

台南KTV爆衝突...醉拳打群架　快打部隊出動「全慘了」！

12星座九月運勢！火星退行　天秤當心詐騙、獅子留意身體小警訊

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

黃士修電翻呱吉：歡迎核廢放我家

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

找到了！新北稽查三重6藥局　消保官發現加利科技「大陸製」口罩

北市國小師被控誘騙小4女童交往

陳其邁盤整韓國瑜政策4大問題　避免耗費都將取消

被挖出「留美每週吃豬腳」　馬英九：當時沒瘦肉精

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

綠中執委捲爐碴案輕罰　陳椒華：一黨獨大是災難

楊文嘉邀黃光芹上節目卻不給麥克風？

加利遭查進口「中國口罩」　綠委疑：2019年是真MIT？

新版護照的秘密　網讚妙用設計

李眉蓁碩論抄襲風暴　監委申請調查

蔡英文送MIT行李箱靈感來自布拉格市長

更多熱門

相關新聞

鄭照新5點轟民進黨：蔡英文呢？

鄭照新5點轟民進黨：蔡英文呢？

國民黨立委葉毓蘭3日批評，總統蔡英文宣布開放美豬進口「但什麼都換不到」，這番話引起民進黨質疑，馬政府當年開放美牛，又換到了什麼好處。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新條列出5點，質疑民進黨開放瘦肉精美豬、美牛，卻換不到對等利益。

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

台南藍軍聯手無黨　要求陳吉仲下台

台南藍軍聯手無黨　要求陳吉仲下台

時力憂美豬洗產地　陳椒華要求標示產地

時力憂美豬洗產地　陳椒華要求標示產地

關鍵字：

蔡英文潛艦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面