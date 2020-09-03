混陸製口罩雙北流竄藥師抓包 　食藥署：規劃單片都要印「2資訊」

▲混陸製口罩雙北流竄藥師抓包 ，食藥署：未來單片都要印「2資訊」。（圖／記者許靖騏攝）

記者嚴云岑／台北報導

加利科技有限公司被食藥署查獲拿非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，337萬餘片已流入市面。食藥署表示，為了防止未來再有混充事件發生，已規劃在每片口罩上加印「醫療用」與「原產地」改善。

新北市由口罩國家隊配送實名制口罩，被藥局發現包裝內有簡體字列印的「产品合格证」，並標示為大陸安徽省某工廠生產，食藥署昨日會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，果然在現場發現混充口罩，已令工廠停工，未來將可依藥事法開罰。

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食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，現場查獲的混充口罩，皆印有該公司Carry mask鋼印。加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區，分別為三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市，明起將開放民眾退換貨。

遲蘭慧提到，為了避免混充事件重演，食藥署已著手規劃，在每一片口罩上印鋼印，醫療用的應標示「MD」或「Medical」，台灣製也要註明「made in Taiwan」。食藥署目前也針對高風險的國內口罩製品進行稽查，像是已在國內設廠，卻同時有多項輸入紀錄，就會與過往報關紀錄進行比對。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，明起持有carry mask口罩的民眾，都可攜帶健保卡以及當時領取的信封，到藥局進行換貨，但就算沒有攜帶也會從寬認定，期限至9月11日為止，全台各地都可兌換。