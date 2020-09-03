直擊黑心口罩國家隊基地！加利科技鐵門拉下…告示超諷刺：共體時艱

記者黃彥傑／新北報導

新北市有藥局發現，由口罩國家隊配送的實名制口罩包裝內竟有簡體字列印的「产品合格证」，標示中更指名生產地為大陸安徽省某工廠，引發外界關注！為此食藥署指出，該藥局收到的口罩為「加利科技有限公司」生產。稍早《ETtoday新聞雲》記者前往加利工廠查看，只見大門深鎖，門口寫有「非常時期，請共體時艱」的公告仍未撤除。

▲加利科技鐵門將非醫療用口罩混充醫療用口罩販售事件曝光後，鐵門拉下大門深鎖。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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食藥署3日下午召開記者會表示，2日已會同台北市調查處及新北市政府衛生局前往加利科技八里廠查核，發現該廠8月間竟輸入約337萬片的非醫療用口罩在廠內分裝、改標，混充醫療用口罩來販售。

新北市藥師公會理事長陳昭元則表示，該廠生產的口罩約配發給200多加新北市藥局，占全市的1/5，2日已經請使用到的藥局先行下架，預估有50萬片口罩將被下架，全案目前由士林地檢署偵辦中。

加利科技目前已被勒令停工，據了解，加利1997年取得工廠登記，在SARS時期也曾參與過口罩生產。《ETtoday新聞雲》記者前往加利科技八里廠發現，工廠大門深鎖，門口堆有整疊整疊的紙箱，至於騎樓則還留著剛過口罩瘋搶時期的公告，「即日起無現場販售，請至各大經銷商、藥局等通路商購買，謝謝大家，非常時期，請共體時艱，販售另行公告，可來電詢問」。

防疫期間加利八里廠供貨的藥局與衛生所，主要分布於新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口等地，加利卻用「平面型非醫用口一次性防護口罩」混充醫療用口罩銷售，公告上的「非常時期，請共體時艱」顯得格外諷刺。稍早工廠員工步出門外，全不發一語快速騎車離去。

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