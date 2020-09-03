陸製口罩緊急下架！藥局還在賣　民眾見「Carry mask」鋼印氣炸

▲加利口罩流入市面，儘管藥師公會已要求藥局下架，還是有民眾買到。（圖／翻攝臉書社團）



記者柯振中／綜合報導

新北市藥局整理口罩時，發現一批以簡體字註記「产品合格证」、來源為大陸安徽某工廠的口罩，發現該製造商是國家口罩隊的其中一家，趕忙通報中央，引起社會關注。不過，事件爆發後，該批口罩立刻被回收下架，但民眾實際到藥局買口罩，依然買到該家廠商的口罩。

新北市藥師公會理事長陳昭元指出，某家社區藥局在整理口罩時，意外發現其中一包口罩夾有「安徽安景瑞無紡布製品有限公司質檢專用章」的單子，該張單子還是用簡體字印製的，因此向工會舉報。

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經過持續追查，該家廠商名為「加利科技有限公司」，還是國家口罩隊的一員，從疫情爆發初期，配合政府發送口罩，新北市全市約有五分之一的藥局使用該家廠商的口罩。

▼新北藥師公會2日要求藥局下架加利出產的口罩，3日還是有民眾買到，地點遍布汐止、三重、淡水等地。（圖／翻攝臉書社團）



對此，加利科技回應，不曉得為何會混入陸製口罩，接下來會配合政府調查。而事件爆發後，新北市藥師公會2日也通知有使用到的藥局，希望能先把口罩下架。

不過，雖然新北市藥師公會已要求藥局下架，還是有民眾3日從淡水、三重、汐止等地的藥局買到印有「Carry mask」鋼印的口罩，甚至還有人買了白色、黃色與藍色的口罩，結果3種顏色的口罩都是該科技廠出產的，顯見加利科技公司的口罩已廣泛流入市面。

對此，食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，加利公司在台灣生產的口罩印有「Carry mask」鋼印，陸製的也有印上該鋼印，只要民眾過去有領到，從4日起到11日止都能到實名制藥局、衛生所換貨。