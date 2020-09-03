加利大陸製「Carry Mask」口罩流雙北、宜蘭！把握這1週快去換貨

▲民眾只要曾領到「Carry mask」字樣的口罩，自9/4起為期一週可換貨。（圖／梁世民藥師提供）

記者李佳蓉／綜合報導

新北市口罩國家隊配送的實名制口罩，被藥局發現包裝內有簡體字列印的「产品合格证」，並標示為大陸安徽省某工廠生產。食藥署表示，該藥局收到的口罩，由加利科技有限公司生產，供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區，民眾只要購買到印有「Carry mask」字樣的口罩，自9/4～11日可至實名制藥局或衛生所進行換貨。

食藥署今（3）日下午召開臨時記者會表示，昨日會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於109年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝改標以醫療用名義混充醫療用銷售。

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▲食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，加利公司的黑心口罩流入10個行政區。（圖／記者許靖騏攝）

據了解，加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區，分別為三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市，明起將開放民眾退換貨。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，加利公司在台灣製造生產的口罩印有「Carry mask」的Logo，而中國製造的口罩同樣也有該Logo標示，疑似混入實名制的銷售通路。她提醒民眾，過去只要領到「Carry mask」字樣的口罩，自9/4～11日為期一週，民眾都可至實名制藥局或衛生所進行換貨。